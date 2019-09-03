Верховна Рада знищила дієві гарантії незалежності парламентаризму в Україні

Андрій Магера Заступник голови Центральної виборчої комісії

Андрій Магера

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Особливо це небезпечно для держави нестійкої молодої демократії, де конституційна процедура імпічменту залишається вкрай жорсткою і складною, а відтак нереальною для застосування

Отже, застереження Конституційного Суду України і Венеційської комісії Ради Європи демонстративно проігноровані.

Сьогодні Верховна Рада Україна знищила дієві гарантії незалежності парламентаризму в Україні.

Народні депутати від «Батьківщини», «Голосу», «Європейської солідарності», які з «популістичним угаром» голосували за повне скасування депутатського імунітету, ви - розчарували.

Особливо це небезпечно для держави нестійкої молодої демократії, де конституційна процедура імпічменту залишається вкрай жорсткою і складною, а відтак нереальною для застосування. Для держави, в якій наступним кроком буде підпорядкування Президентові керівників всіх силових структур в Україні.

Чим усе це закінчиться? Скоро побачите.

Джерело: блог Андрія Магери

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