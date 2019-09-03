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    Думки вголос

    Верховна Рада знищила дієві гарантії незалежності парламентаризму в Україні

    • Андрій Магера

      Заступник голови Центральної виборчої комісії

    • Розсилка
    Верховна Рада знищила дієві гарантії незалежності парламентаризму в Україні

    Особливо це небезпечно для держави нестійкої молодої демократії, де конституційна процедура імпічменту залишається вкрай жорсткою і складною, а відтак нереальною для застосування

    Отже, застереження Конституційного Суду України і Венеційської комісії Ради Європи демонстративно проігноровані.

    Сьогодні Верховна Рада Україна знищила дієві гарантії незалежності парламентаризму в Україні. 

    Народні депутати від «Батьківщини», «Голосу», «Європейської солідарності», які з «популістичним угаром» голосували за повне скасування депутатського імунітету, ви - розчарували.

    Особливо це небезпечно для держави нестійкої молодої демократії, де конституційна процедура імпічменту залишається вкрай жорсткою і складною, а відтак нереальною для застосування. Для держави, в якій наступним кроком буде підпорядкування Президентові керівників всіх силових структур в Україні.

    Чим усе це закінчиться? Скоро побачите.

    Джерело: блог Андрія Магери

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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