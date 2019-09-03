Верховна Рада знищила дієві гарантії незалежності парламентаризму в Україні
Особливо це небезпечно для держави нестійкої молодої демократії, де конституційна процедура імпічменту залишається вкрай жорсткою і складною, а відтак нереальною для застосування
Отже, застереження Конституційного Суду України і Венеційської комісії Ради Європи демонстративно проігноровані.
Сьогодні Верховна Рада Україна знищила дієві гарантії незалежності парламентаризму в Україні.
Народні депутати від «Батьківщини», «Голосу», «Європейської солідарності», які з «популістичним угаром» голосували за повне скасування депутатського імунітету, ви - розчарували.
Особливо це небезпечно для держави нестійкої молодої демократії, де конституційна процедура імпічменту залишається вкрай жорсткою і складною, а відтак нереальною для застосування. Для держави, в якій наступним кроком буде підпорядкування Президентові керівників всіх силових структур в Україні.
Чим усе це закінчиться? Скоро побачите.
Джерело: блог Андрія Магери