США хочуть референдуму в Україні? Що треба про це знати

Чому США за свою майже 250-літню історію не провели жодного федерального референдуму?

Читаю про начебто озвучену Президентом ідею проведення всеукраїнського референдуму щодо умов мирного міжнародного договору чи проєкту останнього.

Варто все ж подивитися у Конституцію України і відштовхуватися від неї.

Верховна Рада України призначає всеукраїнський референдум лише щодо зміни території України (частина друга статті 72, стаття 73, пункт 2 частини першої статті 85). І то не в бік зменшення території (частини перша, третя статті 2, частина перша статті 157).

Президент призначає всеукраїнський референдум лише в одному випадку – затвердження прийнятого парламентом закону про зміни до розділів І, ІІІ чи ХІІІ Конституції (частина перша статті 72, пункт 6 частини першої статті 106, частина перша статті 156).

Згідно з пунктом 32 частини першої статті 85 Конституції України надання згоди на обовʼязковість для України міжнародного договору надається Верховною Радою України у формі закону. Крім того, чинний міжнародний договір стає частиною національного законодавства лише в тому разі, якщо згода на обовʼязковість договору надана парламентом (частина перша статті 9 Конституції України) і ніким іншим, в тому числі всеукраїнським референдумом.

Це означає, що конституційні підстави для призначення і проведення всеукраїнського референдуму щодо міжнародного договору чи його проєкту є відсутніми.

За змістом пункту 3 частини першої статті 106 Конституції України укладення міжнародного договору від імені України є частиною конституційних самодостатніх повноважень Президента України. Реалізовуючи ці повноваження, глава держави не зобовʼязаний узгоджувати свої дії з іншими владними інститутами.

Вступаючи на пост, Президент України у своїй присязі на урочистому засіданні Верховної Ради України зобовʼязався дотримуватися Конституції України, а не ігнорувати її.

Український народ обирав на загальних виборах главу державу не для того аби Президент ховався від відповідальності за спиною народу.

Якщо з будь-яких причин Президент не хоче або не може реалізовувати надані йому конституційні повноваження, то він може скористатися передбаченим пунктом 1 статті 108, статтею 109 Конституції України правом на відставку, і не мучити ні себе, ні країну.

Що ж стосується вимог чи побажань владних субʼєктів США провести в Україні референдум, то хочеться запитати, чому вони за свою майже 250-літню історію не провели жодного федерального референдуму?