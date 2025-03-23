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Андрій Магера Ексзаступник голови Центральної виборчої комісії

Безсторонній спостерігач чи адвокат Путіна?

glavcom.ua
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Стів Віткофф відзначився скандальною заявою щодо Україн
фото: reuters

Віткофф намагається обґрунтувати, чому Україна має віддати частину своєї суверенної території Росії

Це просто феєрично, що Віткофф як уповноважений представник держави, яка за Будапештським меморандумом 1994 року гарантувала (чи публічно запевняла у цій позиції) Україні територіальну цілісність, зараз намагається обґрунтувати, чому ми маємо віддати частину своєї суверенної території Росії.

Пасаж про «повернення територій Росії» є взагалі походженням з Russia Today і не витримує жодної критики. Адже РФ є ровесницею сучасної української державності – з 1991 року. Ні АР Крим, ні Донецька, Луганська, Запорізька, Херсонська області, ні місто Севастополь ніколи не входили до складу РФ. 

Отже, Віткофф – безсторонній посередник чи адвокат Путіна?

Україна має повне право вимагати від Вашингтона відкликання Віткоффа від участі у переговорах.

У звʼязку з втратою довіри.

І останнє.

А що там із десятьма загальновизнаними принципами міжнародного права, на яких добре чи погано, але в цілому тримався світ останні 80 років? На них уже можна начхати усім державам світу? КНР, КНДР, Іран та інші дикунські держави уже зрозуміли натяк щодо безкарності.

Якщо так, то подібними діями не запобігається Третя світова війна. Ви самі її наближаєте. Карколомними темпами.

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Джерело
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Теги: війна Стів Віткофф путін перемир'я США

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