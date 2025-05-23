Передайте Путіну! Я не голосував за Зеленського, але він легітимний
«Тільки нашому народу і більше нікому вирішувати кого обирати на післявоєнних виборах»
Тут з боліт знову завели стару-нову пісню про «нелегітимність української влади».
Хочу дещо прояснити.
- Я не голосував за Зеленського у 2019 році і не збираюся цього робити на майбутнє.
- Зеленський є легітимним Президентом України, обраним на вільних виборах Українським народом. І тільки нашому народу і більше нікому вирішувати кого обирати на післявоєнних виборах.
- Починаючи з 2018 року, коли вибори президента Російської Федерації вперше організовувалися на окупованих територіях (тоді – Автономна Республіка Крим і місто зі спеціальним статусом Севастополь, а зараз також частини Донецької, Запорізької, Луганської і Херсонської областей), Путін втратив свою легітимність як очільник Росії.
- Втратила свою легітимність також і Державна Дума Федеральних Зборів Росії, абсолютна більшість депутатів яких (229 з 450), починаючи з 2016 року, балотувалися як кандидати на окупованих територіях.
- Відтак нелегітимним є сформований Путіним і за участі Державної Думи весь склад Уряду Російської Федерації.
- Ознаки легітимності зберігає лише Рада Федерації Федеральних Зборів Росії, більшість членів якої наділялися повноваженнями у належний спосіб.
Мабуть, це і на краще. Має залишатися хоча б один легітимний інститут влади у Росії, спроможний у майбутньому прийняти умови від вільного світу.
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