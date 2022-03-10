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    Думки вголос

    Такі часи сканують людей точніше від усіх лазерів

    • Марія Матіос

      Письменниця

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    Всі ми тепер &ndash; рідня - Такі часи сканують людей точніше від усіх лазерів
    Всі ми тепер – рідня

    Такі часи виносять на поверхню найкраще і найгірше в людях і в людині

    10/03/22

    Люта НЕНАВИСТЬ і бажання ПОМСТИ пожирає моє шляхетне до цього часу серце! Я не чую в собі жодного натяку на жалість до споконвічного ворога, тепер ще й з нацистськими знаками Z.

    Так. Це кажу я – письменниця, гуманістка, жінка, бабуся, повдовіла мама.

    БИЙТЕСЯ, мої витязі, мої хлопчики, мої жінки і дівчата, мої воїни – мої родичі, мої побратими по 2014-15 роках у Маріуполі, Широкиному, Трьохізбенці, в госпіталях і лікарнях. Ті, кому я перев‘язувала рани, у кого вдихала життя, хто слухав мої виступи, читав у бліндажах мої книжки, хто дивився на фронті мою НАЦІЮ і СОЛОДКУ ДАРУСЮ, ті, хто встидався своїх сліз від зворушення і обіцяв лишитися живим.

    І лишилися. І жили. Народжували дітей. Мріяли. Але зруйнований першими бомбардуваннями 24 лютого більш- менш налагоджений стрій життя вщент зруйнував наші мирні плани і мрії, залив Україну кров‘ю і горем.

    Тепер же від кількості втрат і небаченого болю вже витекли сльози. Є лише праведний гнів і небачена солідарність народу. І кожен робить, як дозволяють йому сили і совість. Такі часи сканують людей точніше від усіх лазерів. Такі часи виносять на поверхню найкраще і найгірше в людях і в людині.

    І все ж я стверджую, що всі ми ТЕПЕР – РІДНЯ!

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Росія війна агресія
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    Такі часи сканують людей точніше від усіх лазерів