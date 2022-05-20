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    Думки вголос

    Мова – це бронежилет нації

    • Марія Матіос

      Письменниця

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    Заступник командира полку &laquo;Азов&raquo; капітан Святослав Паламар - Мова – це бронежилет нації
    Заступник командира полку «Азов» капітан Святослав Паламар
    скріншот з відео

    Українці кожного дня моляться за своїх захисників

    Дай, Боже, всім письменникам таких читачів.

    Коли з одного інтерв’ю я дізналася, що він читає мої книжки, я заплакала… з вдячності. Бо думати про те, що він – молодий, повний життя і пристрасті – уже належить до когорти сучасних надлюдей, і одночасно уявляти, що відчуває його мама, ловлячи найменшу згадку про сина і його побратимів – мені дуже складно.

    Він – це друг Калина, Святослав Паламар, заступник командира полку «Азов».

    Моя уява занадто слабка, щоб уявити все те, що відбувається в теперішніх катакомбах і бункерах «Азовсталі» і там, де тепер перебуває частина захисників, які виконують наказ – вижити. А потім – жити і розповісти.

    Я не можу тепер допомогти цим воїнам нічим, окрім беззастережної їм віри й материнської молитви.

    Але чомусь уявляю мить, коли я пригорну друга Калину, як свого сина, із любові і вдячності, яких не передати словами.

    Я вірю, що бронежилети нескореного духу і божої опіки вборонять їх у цій страшній віхолі.

    А я тимчасом ще дужче припасую і затягну бронежилет свій – мову і слово. І хай це вам не видається занадто пафосним, але у випробувальні часи мова і слово таки стають бронежилетами нації.

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Маріуполь росія окупанти війна Азов наказ Україна окупація #stoprussia
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    Мова – це бронежилет нації