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    У Херсоні, оточеному російськими окупантами, одружилися медики (фото)

    документ
    Керівник медзакладу провів церемонію - У Херсоні, оточеному російськими окупантами, одружилися медики (фото)
    Керівник медзакладу провів церемонію
    фото: Херсонська ОДА

    Дівчина з Дніпра та херсонський хлопець створили нову родину

    У Херсоні, оточеному російськими військами, одружилася пара лікарів-інтернів обласної клінічної лікарні. Закоханим не завадила навіть війна. Про це повідомив голова Херсонської облради Олександр Самойленко.

    Одружилися лікарі-інтерни Херсонської обласної клінічної лікарні.

    Шлюбна церемонія відбулася 10 березня о 12:00. У зв'язку з військовим станом офіційну частину провів керівник Херсонської обласної клінічної лікарні.

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    У Херсоні, оточеному російськими окупантами, одружилися медики (фото)
    У Херсоні, оточеному російськими окупантами, одружилися медики (фото)
    У Херсоні, оточеному російськими окупантами, одружилися медики (фото)
    У Херсоні, оточеному російськими окупантами, одружилися медики (фото)

    Дівчина з Дніпра та хлопець з Херсона стали першою парою в місті, яка узаконила стосунки від дня початку війни – 24 лютого.

    Після закінчення війни молодятам обіцяють окрему квартиру
    Після закінчення війни молодятам обіцяють окрему квартиру

    Закоханим подарували торт і подарунки. Крім того, голова обласної ради Олександр Самойленко пообіцяв надати новоспеченому подружжю окрему квартиру, але вже після війни.

    До слова, влада дозволила реєструвати шлюби без присутності наречених з числа військовослужбовців.

    Теги: Росія окупанти медицина війна лікар весілля Херсон
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    У Херсоні, оточеному російськими окупантами, одружилися медики (фото)