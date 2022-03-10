У Херсоні, оточеному російськими окупантами, одружилися медики (фото)

Дівчина з Дніпра та херсонський хлопець створили нову родину

У Херсоні, оточеному російськими військами, одружилася пара лікарів-інтернів обласної клінічної лікарні. Закоханим не завадила навіть війна. Про це повідомив голова Херсонської облради Олександр Самойленко.

Одружилися лікарі-інтерни Херсонської обласної клінічної лікарні.

Шлюбна церемонія відбулася 10 березня о 12:00. У зв'язку з військовим станом офіційну частину провів керівник Херсонської обласної клінічної лікарні.

Дівчина з Дніпра та хлопець з Херсона стали першою парою в місті, яка узаконила стосунки від дня початку війни – 24 лютого.

Після закінчення війни молодятам обіцяють окрему квартиру

Закоханим подарували торт і подарунки. Крім того, голова обласної ради Олександр Самойленко пообіцяв надати новоспеченому подружжю окрему квартиру, але вже після війни.

До слова, влада дозволила реєструвати шлюби без присутності наречених з числа військовослужбовців.