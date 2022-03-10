  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус
    Події в Україні

    Хакери Anonymous зламали базу Роскомнагляду

    Anonymous після оголошення кібервійни режиму Кремля зламав 2,5 тисячі сайтів в Росії та Білорусі - Хакери Anonymous зламали базу Роскомнагляду
    Anonymous після оголошення кібервійни режиму Кремля зламав 2,5 тисячі сайтів в Росії та Білорусі
    фото з відкритих джерел

    Загалом обсяг зламаної бази даних Роскомнагляду становить 820 гігабайтів

    Міжнародна хакерська група Anonymous успішно зламав і розкрив базу даних Роскомнагляду. Хакери оприлюднили понад 360 тисяч файлів.

    Роскомнагляд – це російське федеральне агентство виконавчої влади, яке відповідальне за моніторинг, контроль та цензуру російських ЗМІ.

    Загалом обсяг зламаної бази даних Роскомнагляду становить 820 гігабайтів.

    Раніше Anonymous зламав усі державні телеканали Росії. Після цього на них почали транслюватися відео про війну в Україні та заклики до росіян виступити проти геноциду Росії в Україні.

    Також хакери зламали телеканали РФ і запустили вірш Monatik про війну.

    А ще хакери з міжнародної групи Anonymous, які раніше оголосили кібервійну Росії, зламали і виклали у вільний доступ базу даних міністерства оборони РФ.

    Раніше хакери з Anonymous взяли на себе відповідальність за DDoS-атаку на сайт українського телеканалу Russia Today.

    Читайте також: Що готувала Росія для України. Текст документа
    Теги: Росія ЗМІ інформаційна війна хакер
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Хакери Anonymous зламали базу Роскомнагляду