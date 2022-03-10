Хакери Anonymous зламали базу Роскомнагляду

Anonymous після оголошення кібервійни режиму Кремля зламав 2,5 тисячі сайтів в Росії та Білорусі

Anonymous після оголошення кібервійни режиму Кремля зламав 2,5 тисячі сайтів в Росії та Білорусі

Загалом обсяг зламаної бази даних Роскомнагляду становить 820 гігабайтів

Міжнародна хакерська група Anonymous успішно зламав і розкрив базу даних Роскомнагляду. Хакери оприлюднили понад 360 тисяч файлів.

Роскомнагляд – це російське федеральне агентство виконавчої влади, яке відповідальне за моніторинг, контроль та цензуру російських ЗМІ.

Загалом обсяг зламаної бази даних Роскомнагляду становить 820 гігабайтів.

Раніше Anonymous зламав усі державні телеканали Росії. Після цього на них почали транслюватися відео про війну в Україні та заклики до росіян виступити проти геноциду Росії в Україні.

Також хакери зламали телеканали РФ і запустили вірш Monatik про війну.

А ще хакери з міжнародної групи Anonymous, які раніше оголосили кібервійну Росії, зламали і виклали у вільний доступ базу даних міністерства оборони РФ.

Раніше хакери з Anonymous взяли на себе відповідальність за DDoS-атаку на сайт українського телеканалу Russia Today.