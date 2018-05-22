Як буде виглядати Третя світова війна

Обличчям кожної війни є її зброя – точніше, її потворні наслідки

Винаходом Першої світової війни були хімічні снаряди, начинені отруйним газом. Вони знищували передусім людей. Отож обличчям тієї війни стали трупи солдатів, спотворені хлором чи іпритом.

Нове слово Другої світової війни – це авіаційні бомби. Їхніми головними цілями були інфраструктура міст і сіл, а також військові колони суперника. Відтак обличчям тієї війни стали руїни Варшави, Ковентрі, Сталінграда чи Дрездена.

Відступ нацистів із Радянського Союзу освітився тогочасним винаходом – «катюшами», які ознаменували початок ракетної ери. Вони поєднували в собі хімічну зброю Першої світової з нищівністю Другої. Так проявилося обличчя тієї ери – ракетні траси на тлі нічного неба.

Символом «холодної» війни стала атомна бомба. Це зброя масового знищення: вона руйнувала все довкола – й інфраструктуру, і людей. Радіація проникала всюди. Обличчям тієї війни став атомний гриб над Хіросімою.

Згодом цю зброю «вдосконалили», винайшовши нейтронну бомбу. Вона залишала незаторкнутими будівлі та інфраструктуру, але радіацією знищувала тіла людей. «Нейтронна війна» не стала реальністю, оскільки була лиш частиною політики стримування. Тому її обличчя – це Загроза.

Винаходом «гібридної» війни, яку ще остерігаються назвати третьою світовою, стала фейкова бомба. Це також зброя масового ураження. Вона залишає незаторкнутими будівлі, інфраструктуру й навіть людські тіла. Вражає натомість лише людську душу.

Найголовніша сила глибокого ураження у фейковій бомбі – це Недовіра. Її жертви – розгублені люди, які неспроможні відрізнити правду від брехні. Її символи – дискредитація українського Майдану, Брекзіт і підірвані виборчі системи західних демократій.

Першою жертвою агресії стала Україна, проте «фейкова» війна є світовою. Вона підриває спроможність урядів приймати правильні рішення, оскільки ті починають оперувати не обʼєктивними фактами, а їхніми субʼєктивними інтерпретаціями. Тому найголовнішою жертвою цієї війни стає Правда.

Схоже, ми впритул наблизилися до тієї останньої війни, яка йтиме між Добром і Злом та яку звично називають Армаґеддоном…

Джерело: Zbruc

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»