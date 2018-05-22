Держсекретар США Помпео закликав Путіна вивести російські війська з Абхазії і Південної Осетії

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Держсекретар США Майк Помпео

Сполучені Штати засуджують окупацію Росією грузинської території - Помпео

Державний секретар США Майк Помпео пообіцяв більш глибоку безпеку та економічну підтримку Грузії і закликав Росію вивести свої війська з регіонів Абхазії і Південної Осетії. Про це повідомляє Business Insider.

«Сполучені Штати засуджують окупацію Росією грузинської території. Це є явним порушенням міжнародного миру і безпеки», - йдеться в повідомленні.

Помпео підтвердив, що США підтримають можливе членство Грузії у військовому альянсі НАТО.

Прем'єр-міністр Грузії Георгій Квірікашвілі у відповідь заявив, що підтримка США «має першорядне значення для Грузії і стабільності в регіоні».

Російсько-грузинська війна почалася в 2008 році. В результаті російського втручання Грузія втратила контроль над Абхазією та Південною Осетією. Так звані держави визнали лише Росія, Венесуела, Нікарагуа і Науру.