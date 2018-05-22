Верховна Рада - перша у рейтингу недовіри українців

Дії Порошенка не схвалюють понад 80%, Гройсмана - більше 70%

Якби парламентські вибори відбулися ближчим часом, найбільшу підтримку отримала би партія «Батьківщина» (9 %), далі з однаковими результатами йдуть партії Опозиційний блок, БПП «Солідарність», «Громадянська позиція» та Радикальна партія (по 5 %), які долають прохідний бар’єр. Про це свідчать дані опитування Соціологічної групи «Рейтинг». Якщо враховувати тільки тих респондентів, які висловили намір голосувати, то прохідний бар’єр долають також «Самопоміч» та «За життя».

Діяльність президента Петра Порошенка в березні 2018 року цілком або скоріше схвалювало загалом 12 % опитаних, цілком або скоріше не схвалював 81 %.

Діяльність Кабінету міністрів Володимира Гройсмана цілком або скоріше схвалювало 17 % опитаних, цілком або скоріше не схвалювали 73 %.

Лідером антирейтингу стала Верховна Рада. Діяльність Ради цілком або скоріше схвалювало 6 % опитаних, цілком або скоріше не схвалювали 88 %.

Серед політиків найбільший антирейтинг має лідер «Народного фронту» екс-прем’єр Арсеній Яценюк – до нього ставляться негативно 85 % опитаних, у нинішнього очільника уряду Володимира Гройсмана цей показник становить 75 %, у лідера президентських перегонів Юлії Тимошенко – 68 %.

З найбільш важливих для України проблем респонденти виділили військові дії на Донбасі (41 %), корупцію в державних органах (41 %), ріст цін (27 %). З важливих особисто для себе проблем українці виділили ріст цін (42 %), тарифи на ЖКХ (38 %), військові дії на Донбасі та корупцію (по 25 %).

За вступ до Євросоюзу виступають 52 %, до Митного союзу – 18 %, за вступ до НАТО – 43 %, проти – 33 %.

Опитування проводилося по всій Україні (крім окупованих територій Криму і Донбасу) з 15 по 31 березня 2018 року. Допустима похибка не перевищує 2 %.

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«Динаміка суспільно-політичних поглядів в Україні»



