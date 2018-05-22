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    На вінницькій телевежі встановили прапор України, який привезли з передової

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    На вінницькій телевежі встановили прапор України, який привезли з передової

    21 травня у Вінниці вдруге замайорів прапор України на 354-метровій телевізійній вишці.

    Напередодні військові волонтери проїхалися з прапором по Маріупольському напрямку та зібрали на тканині понад сотню надписів від морських піхотинців.

    «Торік мій друг та також військовий волонтер Сергій Довгорук запропонував втілити його ідею у життя. З Вінниці привезли прапор до зони АТО. Коли їздили до хлопців, вони писали на ньому свої привітання та побажання. У такій формі дякували вінничанам за допомогу. Загалом бажали мирного неба. Потім прапор ми розмістили на телевізійній вежі. Цього року повторили», - розповів Вiнниця.info Андрій Сірак.

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    На вінницькій телевежі встановили прапор України, який привезли з передової
    На вінницькій телевежі встановили прапор України, який привезли з передової
    На вінницькій телевежі встановили прапор України, який привезли з передової
    На вінницькій телевежі встановили прапор України, який привезли з передової

    Прапор замайорів на вежі після обіду.

    «А розпочали о 9 ранку. Дуже високо, цілих 354 метри. Наша телевежа одна з найвищих у Європі. Там дуже вітряно», - зауважив Андрій.

    Волонтери сподіваються, що їхній задум не стане традицією.

    «Ми, як і наші хлопці, які на передовій, бажаємо мирного неба по всій території України. І чим швидше», - додав Сірак.

    Джерело: vinnitsa.info

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