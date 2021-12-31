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    Думки вголос

    Про підсумки переговорів Байдена і Путіна

    • Костянтин Машовець

      Координатор групи «Информационное сопротивление»

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    Путін пообіцяв, що у разі &laquo;пекельних санкцій&raquo; він повністю розірве відносини з США - Про підсумки переговорів Байдена і Путіна
    Путін пообіцяв, що у разі «пекельних санкцій» він повністю розірве відносини з США

    Путіну хочеться побажати одного: «вперед із піснею»

    Мовою оригіналу

    Мордор на «переговорах» в Женеве будет представлять заместитель печальной лошади некто Сергей Рябков, в свою очередь, США – заместитель государственного секретаря по политическим вопросам Венди Шерман...

    И да, вчера Байден «по телефону» сообщил своему «собеседнику» одну, очень «приятную» для того новость – «за гарантии и НАТО» можем поговорить лишь после того, как «войска отойдут от границы»...

    Очень, очень... «хороший» результат телефонного разговора «по инициативе российской стороны» между двумя дедушками...

    И да, Путин пообещал в случае «адских санкций» сделать страшное (нет, не написать в Спортлото), а «полностью разорвать отношения»...

    Хочется, в этой связи пожелать... лишь одного...

    «Вперед и с песней»...

    Джерело: блог Костянтина Машовця

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Росія США Джозеф Байден НАТО Путін путінський режим
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    Про підсумки переговорів Байдена і Путіна