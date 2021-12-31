Про підсумки переговорів Байдена і Путіна
Путіну хочеться побажати одного: «вперед із піснею»
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Мордор на «переговорах» в Женеве будет представлять заместитель печальной лошади некто Сергей Рябков, в свою очередь, США – заместитель государственного секретаря по политическим вопросам Венди Шерман...
И да, вчера Байден «по телефону» сообщил своему «собеседнику» одну, очень «приятную» для того новость – «за гарантии и НАТО» можем поговорить лишь после того, как «войска отойдут от границы»...
Очень, очень... «хороший» результат телефонного разговора «по инициативе российской стороны» между двумя дедушками...
И да, Путин пообещал в случае «адских санкций» сделать страшное (нет, не написать в Спортлото), а «полностью разорвать отношения»...
Хочется, в этой связи пожелать... лишь одного...
«Вперед и с песней»...
Джерело: блог Костянтина Машовця