Російський рубль обвалився

Курс російського рубля впав до мінімальних значень з кінця листопада

В останній день торгів 2021 року на Московській біржі курс російського рубля впав по відношенню до основних валют до мінімальних значень з кінця листопада, свідчать дані майданчики.

Наразі долар торгується на рівні 74,69 рубля, а євро – 84,51 рубля. На максимумі вони доходили до 74,87 та 84,66 рубля відповідно.

На курс російської валюти тисне кілька факторів, пояснює lenta.ru. Одним із них стала інфляція, яку, незважаючи на всі зусилля Кремля, зупинити не вдається. 29 грудня Росстат оголосив, що за підсумками року зростання цін попередньо становитиме 8,39%.

Зростання нафтових котирувань, яке підтримувало рубль, зупинилося в районі нижче $80 за еталонний сорт Brent.

У свою чергу, швидке зростання поширення штаму коронавірусу «Омікрон» змушує інвесторів нервувати і переводити кошти в захисні активи, додає російське видання.

До слова, в Україні долар дорожчає: яким буде курс валют на новорічні свята.

Нагадаємо, експерти відповіли, чи може українська валюта повторити сценарій 2014 року.

Як відомо, українці купили рекордний обсяг валюти в листопаді.

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