Новий рік крокує світом: коли зустрічатимуть 2022-й в різних країнах

Сьогодні новий рік зустрічатиме майже вся планета, виключення – вісім країн, що святкують в інший день

Разом із нами, о 00:00 за київським часом, у 2022-й увійдуть Молдова, Греція, Туреччина, Ізраїль, Румунія, Фінляндія

Новий рік почав наставати по всьому світу. Мешканці островів Лайн у Тихому океані, частини Кірібаті в Полінезії та інших країн вже зустріли 2022-й рік.

Сьогодні новий рік зустрічатиме майже вся планета. Виключення – вісім країн, що святкують в інший день. Серед таких – Ізраїль, де свято Рош га-Шана відзначається за місячним календарем восени, і Саудівська Аравія, де зміна року відбувається в день весняного рівнодення 21 березня, а 1 січня святкування під суворою забороною.

Також в березні святкує Іран – за перським календарем. У квітні новий рік зустрічатиме Бангладеш. Китай, В'єтнам і Південна Корея святкуватимуть за власними календарями у січні-лютому, але подекуди 1 січня визнане офіційним святом.

Індійці зустрічатимуть новий рік в різний час, це залежить від традицій і культур. Офіційно свято в Індії відбудеться 22 березня.

О 12:00 за київським часом новий 2022-й рік вже настав на для мешканців островів Лайн і Кірібаті. Найпізніше його зустрінуть мешканці Самоа – о 13:00 1 січня.

О 13:00 новий рік прийшов до Нової Зеландії та Фіджі, за годину прийшов на Камчатку та Маршаллові острови.

З 14:00 до 15:00 святкували різні частини Австралії, за нею – Південна та Північна Корея та Японія. Китай, Малайзія, Філіппіни та острів Балі зустрінуть 2022-й о 18:00, Індонезія – о 19:00.

О 20:00 святкуватимуть Бангладеш, Шрі-Ланка, а за 15 хвилин – Непал.

О 20:30 новий рік прийде до Індії, за пів години – до Туркменістану, Узбекистану, Пакистану та Киргизстану та на Мальдіви. Афганістан святкуватиме о 21:30, а Вірменія, Азербайджан, Грузія та ОАЕ – о 22:00.

На годину раніше за Україну святкуватимуть Туреччина, Росія та Білорусь. Разом із нами, о 00:00 за київським часом, у 2022-й увійдуть Молдова, Греція, Туреччина, Ізраїль, Румунія, Фінляндія.

Далі щогодини новий рік зустрічатимуть спершу частина Африки і Центральна та Західна Європа (Франція, Німеччина, Італія, Іспанія, Норвегія), потім – Велика Британія, Португалія. О 04:00 1 січня святкуватиме Бразилія, за нею – східна Канада і Карибські острови.

Лише о 07:00 ранку новий рік дійде до США (Вашингтон, Нью-Йорк) та столиці Канади.

До слова, столичні рятувальники оригінально привітали киян зі святами (відео).

Нагадаємо, на період відзначення новорічних і різдвяних свят Державна служба України з надзвичайних ситуацій переходить на посилений режим роботи.

Так, з 9:00 31 грудня 2021 року до 9:00 4 січня 2022 року здійснюється посилений моніторинг техногенної та пожежної безпеки у межах зон відповідальності. Особливу увагу приділено об'єктам із масовим перебуванням людей, на яких будуть проводитися святкові заходи.

Джерело: Уніан