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    У США почалися випробування одномісної літаючої тарілки

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    Розробники вважають, що їхній апарат має зацікавити військових - У США почалися випробування одномісної літаючої тарілки

    Розробники вважають, що їхній апарат має зацікавити військових

    Фото: Zeva Aero

    При серійному виробництві вартість літального апарату Zero становитиме $250 тис

    Американська компанія Zeva Aero представила прототип літального апарату у формі тарілки. Розробники припускають, що їхня розробка, яка отримала назву Zero, зацікавить силові структури, – повідомляє New Atlas.

    Літальний апарат Zero має форму диска діаметром 2,4 метра, він виконаний із вуглецевого волокна та важить 317 кілограмів. Літаюча тарілка отримала чотири гвинти з електричним приводом, який живить акумуляторна батарея ємністю 20 кВт/год. Компанія-виробник підкреслює, що при серійному виробництві вартість Zero складе близько $250 тис.

    Інноваційний апарат компанії Zeva Aero злітає вертикально і в польоті приймає горизонтальне положення. Це спричиняє можливість використання для зльоту та посадки непідготовлених майданчиків. Концепцію електричного апарату перевірили у ході льотних випробувань зменшеної копії Zero. Повнорозмірний зразок проходить випробування з використанням страхувальних тросів.

    У Zeva Aero заявляють, що їхня розродка зможе пролетіти на одній зарядці акумулятора до 80 км з максимальною швидкістю 257 км/год. «З огляду на унікальні характеристики та невеликі розміри нашого інноваційного літального апарату, Zero напевно зацікавить американських військових», – припустив голова компанії Zeva Aero Стівен Тіббітс.

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    Теги: США авіація водень
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    У США почалися випробування одномісної літаючої тарілки