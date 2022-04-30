Про ситуацію з Придністров'ям

Тепер у нас є новий Бессарабський операційний район

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По Приднестровью...

Да, вы все верно поняли. Теперь у нас есть новый Бессарабский операционный район...

В рамках анонсированной командованием войск противника так называемой «второй фазы специальной военной операции на Украине», которая предусматривает, по их же словам – установление контроля над всем Югом нашей страны, а так же создание сухопутного «коридора» не только между временно оккупированными Крымом и территориями Донецкой области Украины, но и с Приднестровьем (оккупированной частью Молдовы), противник проводит достаточно интенсивную подготовку к активным действиям в этом операционном районе. По крайней мере, делает таковой вид...

В частности:

На базе частей и подразделений 49-й ОА и 22-го АК, составляющих основу его Херсонской группировки, которая продолжает удерживать на правом берегу Днепра, в его нижнем течении, плацдарм в районе Херсон – Берислав, разворачивается ударная группировка войск противника. Главное ее предназначение, судя по всему – возобновление наступления восточнее и северо-восточнее Николаева, а так же непосредственно на сам город. Может составить до 10-12 БТГр + до 4-5 БТГр в оперативном резерве.

Так же, командование войск противника в рамках этих действий вполне себе серьезно рассматривает необходимость проведения операции по усилению своей оперативной группы войск в Приднестровье, а так же местных вооруженных формирований так называемой «Приднестровской молдавской республики» (ПМР).

Короткая справка

Оперативная группа российских войск (ОГРВ) в Приднестровье это 2 отдельных гвардейских мотострелковых батальона, а так же батальон управления и МТО (113-й и 82-й омсб – по 4 мотострелковых роты + 540-й батальон управления, охраны и обслуживания), всего – до 1500 в\сл, включая так называемые миротворческие силы). Кроме того, в состав ОГРВ входят структуры и подразделения главного управления гш вс рф (да, бывшее ГРУ), а так же структуры военной контр-разведки фсб рф и военной прокуратуры, несколько других более мелких подразделений. Общая численность ОГРВ в Приднестровье вполне может насчитывать до 1780 в\сл. На вооружении – автоматическое стрелковое вооружение, гранатометы, минометы и легкая бронетехника.

Вооруженные формирования так называемой ПМР – насчитывается 4 мотострелковые бригады, расположенные в городах Тирасполь, Бендеры, Дубоссары и Рыбница, из них одна гвардейская (дислоцируемая в городе Тирасполь). Четыре батальона специального назначения. Однако, мотострелковые бригады неполного состава (в развернутом, боеготовом состоянии содержаться только по 1-у батальону бригад) и для развертывания в полноценные формирования бригадного уровня они нуждаются в докомплектовании резервистами. есть также артиллерийский и зенитный артиллерийский полки, батальон спецназа, разведывательный, танковый, инженерно-саперный, связи и ремонтный батальоны. Численность всех вс пмр – до 8800 «военнослужащих», резерв – до 80-й тысяч (по бумагам), в реальности вряд ли составит более 10-12 тысяч... и то, при самых благоприятных условиях. В действительности, доукомплектовать одномоментно свои формирования командование вс пмр вряд ли сможет более чем на 1500-2000 человек. На их вооружении присутствуют танки (до 20 единиц), ББМ ( в основном – старые БМП-1 и БРДМ-2), артиллерийские системы (большая часть – возимая ствольная, калибра 122-мм, есть до 10 единиц установок БМ-21 «Град»), зенитные средства – все поздне-советского производства и разработки. Техническое состояние и уровень боеспособности основной массы ВВТ вооруженных формирований пмр, скажем так – вызывает определенные вопросы.

Вот эту группировку, командование войск противника планирует при случае (надо понимать, в момент начала наступления на Николаевско-Одесском направлении) резко усилить собственными силами и средствами...

А именно... БТГр из состава 126-й отдельной бригады береговой обороны 22-го АК ЮВО, а так же ротной тактической группой РТГр из состава 810-й отдельной бригады морской пехоты (омбрмп) из состава ЧФ-а. Всего, планируется перебросить в анклав дополнительно до 850-900 российских военнослужащих.

Проблема состоит в том, что доставить этот эшелон войск можно только через украинское воздушное пространство.

И потому, понятно, что «долететь могут не все». Т.е. противнику в полосе пролета, хотя бы временно придется завоевать не просто превосходство, а и подавляющее господство в воздухе. Более того, такого рода операция потребует практически тотального уничтожения средств украинской ПВО (включая наземные) на очень значительной территории данного операционного района. Фактически, добиться этого противник на сегодняшний день просто не в состоянии... но пробовать, вполне может.

По нашей (группы ИС) информации командование войск противника планирует доставить эти подразделения, включая их штатные вооружение и боевую технику при помощи 10-12 единиц самолетов ВТА типа Ил-76МД, а так же не менее 4-х Ан-26 318-го смешанного авиационного полка морской авиации ЧФ-а (АБ Кача). В операции так же планируется задействовать до 10-и единиц транспортно десантных вертолетов типа Ми-8, а так же по 2 звена (по 6 единиц в каждом) вертолетов огневой поддержки типа Ка-52 и Ми-28Н из состава 39-го вертолетного полка 4-й Армии ВВС и ПВО ВКС РФ (АБ Джанкой)...

Еще одной проблемой есть само место, куда можно все это стадо доставить посадочным способом...

По всем показателям это аэродром в Тирасполе. По некоторым сведениям, еще до недавнего времени он был якобы «неподходящим». Но, как оказалось... за две недели до вторжения российских войск на территорию Украины, там развернулись широкомасштабные работы по приведению этого объекта в состояние, которое позволяет ему принимать тяжелые самолеты российской ВТА, в том числе груженные десантом и боевой техникой... По крайней мере ВПП аэродрома к этому УЖе подготовлена.

Однако, российское командование вполне допускает, что сам аэродром к моменту переброски этого эшелона их войск может находится отнюдь не под контролем ОГРВ или дружественных формирований пмр... Именно потому, в их планах по переброски войск на территорию пмр по воздуху... предусматривается атака и захват самого аэродрома. Выполнить эту часть операции планируется поручить подразделениям 7-й дшд (десантно-штурмовой дивизии).

Еще одним активным мероприятием в рамках «взятия под контроль всего Юга Украины» есть готовящаяся комбинированная воздушно-морская десантная операция тактического масштаба, которая по предварительным данным, предусматривается командованием войск противника в районе Очаков – Чорноморка. Предусматривается высадка БТгр 810-й обрмп ЧФ-а (вполне возможно, усиленной подразделениями МП Каспийской флотилии и морскими подразделениями СпН), с одновременным десантированием до двух усиленных рот 7-й дшд.... в этом же районе. Задача – удержать плацдарм до переброски главных сил 810-й обрмп, а так же подразделений 22-го АК (скорее всего – 126-й отдельной бригады береговой обороны), а затем развивать наступление по направлению к Каменке и Парутино с целью оказать содействие сухопутной ударной группировке, которая к этому времени должyа прорваться к северным и северо-восточным окраинам Николаева... В дальнейшем, эта группировка должна выйти к Ольшанскому и Новой Одессе и помочь наступающим с востока своим войскам «безболезненно» форсировать Южный Буг.

По мысли командования войск противника проведение данной десантной операции должно существенно сократить время необходимое для блокирования и изоляции всего Николаевского района обороны ВСУ и способствовать быстрому его падению...

На бумаге и в планах, все это несомненно выглядит феерически и великолепно.

Просто, даже... захватывающе... В реальности же, все намного сложнее...

1. Для повторного прорыва наземной ударной группировки противника в сторону Николаева (а без этого – все эти феерически-долбоебические десантные операции просто теряют весь свой смысл...) российскому командованию нужна, по крайней мере, тактическая внезапность (не говоря уже об оперативной). Достичь ее вряд ли будет возможно вообще...

2. Достижения существенного превосходства противника в силах и средствах на этом направлении – возможно. Но, явно не в тех масштабах, которые необходимы для успешного наступления на какое-либо значительное расстояние в глубину обороны ВСУ. Повторение тут донбасского прогрызания, в конечном итоге приведет войска противника к поражению... Это очевидно...

3. Для осуществления как приднестровского анабасиса, так гипотетически-возможного десанта в «подбрюшье Николаева» командование войск противника обязано обеспечить несколько ОБЯЗАТеЛЬНЫХ условий...

Безопасность отряда десантных кораблей на переходе морем (после истории с крейсером «Москва» это выглядит весьма рискованным мероприятием).

А равно – пролета груженных Илов до Тирасполя, через насыщенное украинскими средствами ПВО воздушное пространство... что вообще выглядит сродни экзотическому способу самоубийства.

Безопасность ордера с воздуха (т.е. завоевание и УДеРЖАНИе в районе перехода морем и в районе высадки господства в воздухе). Что тоже, глядя на то, как ВСУ валят лаптелеты как из состава тактической, так и армейской авиации в данном операционном районе, выглядит, скажем так... несколько самоуверенно...

Ну и адекватное подавление противодесантной обороны ВСУ как непосредственно на побережье в районе высадки, так и блокирование подхода резервов ВСУ в этот район, способных воспрепятствовать собственно высадке и закреплению десанта на побережье... Глядя на кривоватые действия командования войск противника в районе Гостомеля, Василькова и того же Очакова со своими десантами... у меня есть достаточно весомые сомнения в том, что командование войск противника вообще знает как это делать в современных условиях...

Резюмируем

Эскалация боевых действий путем «введения в оборот» еще одного операционного района, на которую пошло военно-политическое руководство РФ, судя по всему, рассматривается им в стратегическом отношении, как элемент создания для Украины своеобразного «перенапряжения сил»....

На мой, глубоко предосудительный взгляд, это их стратегическая ошибка. Ибо в конечном результате, «перенапряжется» не Украина, а сама РФ... Более того, все эти попытки реализовать фантасмагорические стрелочки десантов и прорывов... имеют очень большие шансы закончится так же, как и «окружение Киева».

Джерело: блог Костянтина Машовця

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