«Укрзалізниця» повідомила, що Анджеліна Джолі робить на львівському вокзалі
Джолі зустріла евакуаційний потяг з Донбасу
Зірка Голлівуду Анджеліна Джолі з гуманітарною місією прибула до України та відвідала львівський залізничний вокзал, де зустріла пасажирів евакуаційного поїзда з Покровська. Про це повідомила пресслужба «Укрзалізниці».
Раніше в мережі з'явилося відео, як Джолі у Львові спілкується з біженцями на вокзалі.
Також ми розповідали, що Джолі завітала до кав’ярні «Львівські круасани» на Сихові. Там її помітила журналістка Майя Підгородецька, яка оприлюднила відео з акторкою. Джолі охоче спілкується з українцями, вітається та роздає автографи.
Анджеліна Джолі підтримує Україну з перших днів війни та допомагає організувати допомогу для українців, які були змушені залишити свої домівки. Як посол доброї волі ООН нещодавно актриса відвідала шпиталь Pediatrico Bambino Gesu у Римі, де зараз перебувають діти-біженці з України.
«У педіатричній лікарні Bambino Gesu у Римі я зустрілася з дітьми-біженцями, які були евакуйовані з України та зіткнулися з невизначеним майбутнім. Як і багато інших, я молюся за припинення війни. Це єдиний спосіб припинити страждання та вимушене переміщення людей», – прокоментувала Анджеліна.
Також Анджеліна Джолі розмістила пост про смерть вагітної жінки в Маріуполі.