«Укрзалізниця» повідомила, що Анджеліна Джолі робить на львівському вокзалі

Голлівудська акторка та посол доброї волі ООН у справах біженців Анджеліна Джолі сьогодні перебуває у Львові

Голлівудська акторка та посол доброї волі ООН у справах біженців Анджеліна Джолі сьогодні перебуває у Львові

Джолі зустріла евакуаційний потяг з Донбасу

Зірка Голлівуду Анджеліна Джолі з гуманітарною місією прибула до України та відвідала львівський залізничний вокзал, де зустріла пасажирів евакуаційного поїзда з Покровська. Про це повідомила пресслужба «Укрзалізниці».

Раніше в мережі з'явилося відео, як Джолі у Львові спілкується з біженцями на вокзалі.

Також ми розповідали, що Джолі завітала до кав’ярні «Львівські круасани» на Сихові. Там її помітила журналістка Майя Підгородецька, яка оприлюднила відео з акторкою. Джолі охоче спілкується з українцями, вітається та роздає автографи.

Анджеліна Джолі підтримує Україну з перших днів війни та допомагає організувати допомогу для українців, які були змушені залишити свої домівки. Як посол доброї волі ООН нещодавно актриса відвідала шпиталь Pediatrico Bambino Gesu у Римі, де зараз перебувають діти-біженці з України.

«У педіатричній лікарні Bambino Gesu у Римі я зустрілася з дітьми-біженцями, які були евакуйовані з України та зіткнулися з невизначеним майбутнім. Як і багато інших, я молюся за припинення війни. Це єдиний спосіб припинити страждання та вимушене переміщення людей», – прокоментувала Анджеліна.

Також Анджеліна Джолі розмістила пост про смерть вагітної жінки в Маріуполі.