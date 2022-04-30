Житомирщина: дівчинка травмувалася через пустощі з «подарунком» рашистів

Запал від гранати, який травмував дитину, приніс у будиной родич

Дитина гралася із запалом до гранати

Поблизу Житомира однорічна дівчинка травмувалася під час гри із гранатою, яку лишили по собі російські військові. Про це повідомив відділ комунікації поліції Житомирської області.

У п'ятницю, 29 квітня, мешканець Потіївської громади на Житомирщині побачив на полі запал від гранати. Вибухонебезпечний предмет залишили по собі російські військові. Це був запал до гранати типу УЗРГМ.

Чоловік приніс знахідку додому, де нею зацікавилася однорічна дитина.Вона почалася бавитися з частиною гранати й та вибухнула у неї в руках.

Дитину шпиталізували. Медики повідомили, що дитина отримала не важкі ушкодження. У дівчинки зараз дрібні садна по тілу. Також вона перелякана.

Нагадаємо, кількома днями раніше на Київщині водій трактора підірвався на російській міні.

Трактор виїхав на сільськогосподарські роботи в поле та наїхав на міну, яку залишили російські окупанти.

Водій залишився живим. Детальної інформації про те, чи отримав він поранення та як почувається зараз наразі немає.