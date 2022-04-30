Українські бійці знищили ворожі гаубиці «Мста-Б» разом з боєкомплектом (фото)

Місце розташування окупантів, які обстрілювали позиції ЗСУ, виявили українські розвідники

Щонайменше дві ворожі гаубиці «Мста-Б» та вантажівку «Урал» знищила українська артилерія на сході країни. Про це повідомили в Оперативно-тактичному угрупованні «Схід».

«Розрахунки рашистських гаубиць «Мста-Б» думали, що безкарно можуть обстрілювати позиції українських воїнів. Однак наші розвідники вчасно виявили місце розташування окупантів», – сказано в повідомленні.

Після виявлення місця розташування українська артилерія завдала удару по окупантах.

Під час подальшого коригування «каміння з неба» потрапило і по боєкомплекту. Почалася детонація ворожої техніки, яка поетапно знищила мінімум дві ворожі гаубиці та вантажівку «Урал».

Тим часом Пентагон повідомив, скільки гаубиць поставлено до України.

Вчора стало відомо,що частину військової допомоги із США доставлять в Україну протягом доби.

Напередодні Польща передала Україні танків на дві бригади. Крім танків, в Україну відправили кілька десятків бойових машин піхоти.