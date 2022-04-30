  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус
    Події в Україні

    Українські бійці знищили ворожі гаубиці «Мста-Б» разом з боєкомплектом (фото)

    Українські бійці знищили ворожі гаубиці «Мста-Б» разом з боєкомплектом (фото)
    фото: Оперативно-тактичне угруповання «Схід»

    Місце розташування окупантів, які обстрілювали позиції ЗСУ, виявили українські розвідники

    Щонайменше дві ворожі гаубиці «Мста-Б» та вантажівку «Урал» знищила українська артилерія на сході країни. Про це повідомили в Оперативно-тактичному угрупованні «Схід».

    «Розрахунки рашистських гаубиць «Мста-Б» думали, що безкарно можуть обстрілювати позиції українських воїнів. Однак наші розвідники вчасно виявили місце розташування окупантів», – сказано в повідомленні.

    1 з 10
    на весь екран згорнути
    Українські бійці знищили ворожі гаубиці «Мста-Б» разом з боєкомплектом (фото)
    Українські бійці знищили ворожі гаубиці «Мста-Б» разом з боєкомплектом (фото)
    Українські бійці знищили ворожі гаубиці «Мста-Б» разом з боєкомплектом (фото)
    Українські бійці знищили ворожі гаубиці «Мста-Б» разом з боєкомплектом (фото)
    Українські бійці знищили ворожі гаубиці «Мста-Б» разом з боєкомплектом (фото)
    Українські бійці знищили ворожі гаубиці «Мста-Б» разом з боєкомплектом (фото)
    Українські бійці знищили ворожі гаубиці «Мста-Б» разом з боєкомплектом (фото)
    Українські бійці знищили ворожі гаубиці «Мста-Б» разом з боєкомплектом (фото)
    Українські бійці знищили ворожі гаубиці «Мста-Б» разом з боєкомплектом (фото)

    Після виявлення місця розташування українська артилерія завдала удару по окупантах.

    Під час подальшого коригування «каміння з неба» потрапило і по боєкомплекту. Почалася детонація ворожої техніки, яка поетапно знищила мінімум дві ворожі гаубиці та вантажівку «Урал».

    Тим часом Пентагон повідомив, скільки гаубиць поставлено до України.

    Вчора стало відомо,що частину військової допомоги із США доставлять в Україну протягом доби.

    Напередодні Польща передала Україні танків на дві бригади. Крім танків, в Україну відправили кілька десятків бойових машин піхоти.

    Читайте також: «Тюльпани» для російських «визволителів»
    Теги: росія окупанти ЗСУ війна військова техніка Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Українські бійці знищили ворожі гаубиці «Мста-Б» разом з боєкомплектом (фото)