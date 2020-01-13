За шість днів 2020 року українські військові ліквідували дев'ятьох російських окупантів

Оперативні дані групи ІС за період з 31-го грудня 2019 року по 13-е січня 2020 року

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В период с 31-го декабря 2019 года по 13-е января 2020 года вооружённые формирования российской ооккупационной группировки на Донбассе продолжили нанесения огневых ударов по позициям украинских войск и населенным пунктам на подконтрольной Украине территории. Их интенсивность в течение отчётного периода несколько снизилась. Всего в этот период подразделения оперативной группировки российских оккупационных войск на Донбассе осуществили 28 огневых налетов (на прошлой неделе 69). При этом противник применял автоматическое стрелковое вооружение, ручные и станковые гранатомёты, крупнокалиберные пулемёты, штатное вооружение БМП, эпизодически фиксировалось применение ЗУ-23-2 и ПТРК, а так же 120/82-мм минометов, что подпадает под под ограничения согласно положений так называемых Минских соглашений.

Огневые удары наносились противником по позициям украинских войск в районе населенных пунктов: Крымское, Новолуганское, Зайцево, Авдеевка, Новотроицкое, Верхнеторецкое, Пески, Орехово, Николаевка, Павлополь, Гнутово, Васильевка и Водяное.

Противник продолжал активное ведение воздушной разведки с применением БПЛА для выявления изменений в боевых порядках Объединенных сил. Всего в период с 31-го декабря 2019 года по 6-е января 2020 года визуально и радиолокационными средствами группировки Объединённых Сил (ОС) было зафиксировано 9 разведывательных пролетов БПЛА оккупантов, выполненных с пересечением в воздушном пространстве линии размежевания и углублением на оперативно-тактическую глубину. При этом, особое внимание противник сосредоточил на контроле маскировки передовых позиций собственных войск, уточнение оперативной обстановки, а также выявление изменений в боевых порядках Объединенных сил. Кроме того, отмечаться активизация деятельности снайперских и маневренных групп РЭР/РЭБ противника вдоль всей линии соприкосновения.

В течение отчётного периода, дежурные артиллерийские подразделения и расчеты ПВО противника находились в состоянии постоянной боевой готовности к нанесению огневых ударов по боевым порядкам Объединенных сил. С ними ежедневно проводились тренировки по управлению огнем, выявлению и сопровождению воздушных целей, а также развертыванию и выходу на передовые огневые позиции для нанесения массированных огневых ударов по позициям частей и подразделений Объединенных сил.

На протяжении недели в частях и подразделениях “1-го» и “2-го АК” оперативной группировки российских оккупационных войск на Донбассе в сфере повышения уровня боеспособности войск были проведены следующие мероприятия:

В ряде частей и подразделений оккупационной группировки согласно плана боевой подготовки, на полигонах «Центральный», «Передовой» и «Славный» прошли занятия по огневой подготовке с выполнением практических стрельб;

2 января 2020 года с артиллерийскими, минометными расчетами и подразделениями ПВО 1 и 2 АК ВС РФ, привлекаемых в состав дежурных и резервных сил, в рамках «Единого дня огня» были проведены занятия по огневой и тактической подготовке на полигоне «Южный»;

На протяжении недели на передовых позициях частей и подразделений 1 и 2 АК ВС РФ проводились работы по усовершенствованию инженерно-фортификационного оборудования, обустройства мест укрытия личного состава, маскировке передовых позиций и оборудованию блиндажей. С целью проверки качества оборудования инженерно-фортификационных сооружений на передовых позициях, противник применял БПЛА.

3 января 2020 года согласно единого плана Южного ВО ВС РФ в частях и подразделениях 1 и 2 АК ВС РФ была проведена радиотренировка в сетях системы связи и оповещения 1 и 2 АК ВС РФ в рамках «Единого дня специалиста связи». В радиотренировке принимали участия узлы связи командных пунктов управления и экипажи КШМ 1 и 2 АК ВС РФ.

С 10 по 13 января 2020 года на полигоне «Центральный» запланировано проведение занятий по боевой подготовке с личным составом танковых и минометных подразделений 1 и 2 АК ВС РФ. Планируется отработка вопросов совместного применение танковых и артиллерийско-миномётных подразделений в наступательном и оборонительном видах боя.

С 13 по 17 января 2020 года в частях и подразделениях 1 и 2 АК ВС РФ запланировано проведение сборов со специалистами войсковой и специальной разведки. Для участия в данном мероприятии планируется привлечь инструкторско-методические группы с участием российских кадровых в\сл из состава соответствующих частей ЮВО.

В связи с новогодними и рождественскими праздниками, а также с целью «предотвращения деятельности разведывательных групп» Объединенных сил, в 1 и 2 АК ВС РФ на протяжении недели проводились мероприятия противодиверсионной направленности: усиление передовых позиций, вывод на передовые позиции дежурных подразделений и разворачивание дополнительных пунктов наблюдения. Для оперативного реагирования на возможные изменения в обстановке во время новогодних и рождественских праздников подразделения «силовых структур» т.н. ЛНР и ДНР действовали в усиленном режим несения службы.

С целью недопущения выявления фактов нарушения Минских договоренностей продолжаются случаи препятствию личным составом частей и подразделений 1 и 2 АК ВС РФ работе СММ ОБСЕ. Кроме того, передовые подразделения противника своевременно предупреждаются российским оккупационным командованием о полетах БПЛА и прибытии патрулей СММ ОБСЕ для прекращения огня и маскировки вооружения.

В период с 31 декабря 2019 года по 6 января 2020 года подтвержденные потери российских оккупационных войск на Донбассе составили 9 человек:

1 АК – 1 омсбр (Кальмиусское) 3 в/с, 9 омсп (Новоазовск) 2 в/с,

11 омсп (Донецк) 1 в/с;

2 АК –4 омсбр (Алчевск) 3 в/с.

Для обеспечения повседневной деятельности частей и подразделений 1 и 2 АК ВС РФ оперативной группировки российских оккупационных войск на Донбассе в период с 31-го декабря 2019 года по 6-е января 2020 года с территории России было доставлено около порядка 700 тонн ГСМ, а так же до 100 тонн других грузов (жд. ст. Ровеньки и жд. ст. Борисовка).

Другая военная активность оккупационных формирований

В районе н.п. Хрустальный фиксировалось перемещение до 12-и единиц 152-мм гаубиц типа 2А65 «Мста-Б» и до 8-ми единиц 152-мм орудий 2А36 «Гиацинт-Б».

В районе Старобешево зафиксировано перемещение 3-х единиц БТР-70\80 и 2-х Уралов армейского тппа в юго-западном направлени.

В районе н.п. Белый фиксировалось в течение двух суток активное движение автотранспорта армейского типа по направлению к Белореченскому и к Юбилейному.

Джерело: блог Костянтина Машовця

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