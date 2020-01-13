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    Думки вголос

    П'ять років тому бойовики ДНР здійснили масове вбивство на блок-посту під Волновахою

    • Ігор Луценко

      Народний депутат 8 скликання

    • Розсилка
    П'ять років тому бойовики ДНР здійснили масове вбивство на блок-посту під Волновахою

    За даними українського розслідування, стріляли оплотівці під керівництвом російського кадрового військового

    Сьогодні - 5 років з дня масової загибелі мирних громадян на блок-посту під Волновахою, внаслідок обстрілу Градами з боку ДНР.

    Історія нагадує катастрофу літака MH17.

    Спочатку «ополченці» заявляють про те, що накрили вогнем блок-пост «карателів». Потім оговтуються і кажуть, що стріляли самі укрофашисти по собі ж.

    До речі, за даними українського розслідування, стріляли оплотівці під керівництвом російського кадрового військового. Це те саме угруповання, котре організовувало і координувало викрадення нас з покійним Юрієм Вербицьким на Майдані.

    Вічна пам'ять загиблим.

    Джерело: блог Ігоря Луценка

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    ДНР вбивство
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