П'ять років тому бойовики ДНР здійснили масове вбивство на блок-посту під Волновахою
За даними українського розслідування, стріляли оплотівці під керівництвом російського кадрового військового
Сьогодні - 5 років з дня масової загибелі мирних громадян на блок-посту під Волновахою, внаслідок обстрілу Градами з боку ДНР.
Історія нагадує катастрофу літака MH17.
Спочатку «ополченці» заявляють про те, що накрили вогнем блок-пост «карателів». Потім оговтуються і кажуть, що стріляли самі укрофашисти по собі ж.
До речі, за даними українського розслідування, стріляли оплотівці під керівництвом російського кадрового військового. Це те саме угруповання, котре організовувало і координувало викрадення нас з покійним Юрієм Вербицьким на Майдані.
Вічна пам'ять загиблим.
Джерело: блог Ігоря Луценка