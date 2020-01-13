Поліція підтвердила, що кілера Окуєвої звільнили в рамках обміну з бойовиками



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Артур Денісултанов провів в українському СІЗО два з половиною роки

За три дні до обміну з кілера зняли звинувачення

Підозрюваного в замаху на добровольців Аміну Окуєву та Адама Осмаєва в червні 2017 року передали бойовикам на Донбас в рамках обміну утримуваними. Про це на пресконференції заявив начальник поліції Київської області Андрій Небитов.

За його словами, Подільський районний суд ухвалив рішення щодо Артура Денісултанова (він же Артур Крінарі, Олександр Дакар та ще має безліч імен – ред.), яке дозволило звільнити його в рамках обміну полоненими.

«Прийнято рішення щодо обміну на наших українських заручників. Він був одним із суб'єктів. Таким чином, українська держава звільнила і передала його Російській Федерації в рамках обміну», - сказав Небитов.

Зазначимо, раніше утримуваними повідомляв «Главком», 29 грудня чеченець Артур Денісултанов, якого звинуватили в замаху на Аміну Окуєву і Адама Осмаєва влітку 2017, відправився в «ДНР» в рамках обміну полоненими між Україною і «ЛДНР».

Також нагадаємо, у неділю, 12 січня, прокуратура Київщини заявила про затримання підозрюваних у вбивстві Аміни Окуєвої та замаху на вбивство її чоловіка Адама Осмаєва.

У поліції зазначили, що одним із затриманих підозрюваних у вбивстві громадської активістки і військовослужбовця Аміни Окуєвої є організатор цього злочину

Аміна Окуєва загинула 30 жовтня 2017 року, коли невідомі біля селища Глеваха Київської області обстріляли автомобіль, у якому вона їхала зі своїм чоловіком Адамом Осмаєвим.