Мешканця Херсонщини за сприяння терористам засуджено до восьми років за ґратами



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Бойовик проводив підбір кадрів для вступу до «ДНР», контролював несення чергувань, , слідкував за виконанням наказів керівників терористичної організації серед особового складу

За матеріалами Служби безпеки України в Херсонській області до восьми років ув’язнення заочно засуджено місцевого мешканця за сприяння терористичним організаціям «Д/ЛНР». Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Досудове розслідування, яке проводила СБУ під процесуальним керівництвом прокуратури області встановило, що мешканець Нової Каховки проводив активну антиукраїнську пропаганду та агітацію. Для уникнення кримінальної відповідальності він у жовтні 2014 року виїхав до тимчасово окупованої території Донецької області. Зловмисник приєднався до терористів та обійняв посаду заступника командира по роботі з особовим складом одного із незаконних збройних формувань.

Бойовик проводив підбір кадрів для вступу до терористичної організації «ДНР», контролював несення чергувань, зокрема на блокпостах, в казармі, слідкував за виконанням наказів керівників терористичної організації серед особового складу. Він також проводив допити захоплених у полон військовослужбовців Збройних Сил України для встановлення штатної кількості українських військових підрозділів, їх командування та дислокації на території населених пунктів Донецької області.

СБУ задокументувала, що з вересня 2016 року, перебуваючи на тимчасово окупованій території Луганщині, зловмисник брав участь та сприяв діяльності терористичній організації «ЛНР», у складі «7-ї бригади Народної міліції Луганської народної республіки»

На підставі отриманих органом досудового розслідування доказів протиправної діяльності Бердянський міськрайонний суд Запорізької області визнав обвинуваченого винним у вчиненні злочину, передбаченого ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації) Кримінального кодексу України, та призначено покарання у вигляді восьми років позбавлення волі.