Розбита армія РФ влаштує Бучу у Криму та Ростові? Цей варіант все реальніший

Висновки щодо останніх подій війни

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Второй фронт Путина

Безусловно все заметили информационный вакуум, который нас накрыл в последние две недели. Это связано с тем, что крупнейшие информационные и политические машины мира впали в ступор.

После озвучивания Украине консолидированного ультиматума значительной части мировых элит о согласии на границы на 24 февраля 2022 года, РФ максимально усилила военное давление, а союзники Путина на Западе – бросились блокировать военную помощь.

Но за месяц с этого момента Украина не сдалась. То есть ее политики попытались предложить народу этот вариант, но народ ответил отказом.

И уже пару недель как ведущие политики мира не знают, что делать с этой проблемой

При этом порадовало, насколько трезво политическое мышление в Китае. Увидев военную слабость Москвы, Пекин незамедлительно от нее отвернулся. Ну а часть Запада – предпочла старые заблуждения новым фактам.

Чего же ждать? Перспективы лета просматриваются очень хорошо.

После текущего перерыва в украинской теме в мировых СМИ мы увидим сюжеты о том, что это коррупция помешала Украине подготовиться к войне. Что еще не ясно, что большее зло – коррумпированный Киев или тоталитарная Москва. И далее в таком же духе.

Да – до открытия откровенного второго фронта друзьями Путина на Западе – осталась неделя-две

Вы заметили этот пробный шар со стороны Венгрии с хулиганскими оскорблениями в сторону Зеленского? Все заметили. И все хорошо знают, что Будапешт это просто радио, передающее настоящее мнение политиков Германии и Франции.

Первая попытка не взошла. Но сейчас явно идет подготовка и будет второй и третий заход.

Что делать Украине? Готовиться вооруженным путем взламывать будущую торговую блокаду. Грозить вторжением так же, как это делала недавно Швейцария, когда ЕС хотел устроить ей торговую блокаду.

Только угроза начала реальных военных столкновений, может заставить многих политиков ЕС не выполнять инструкции Москвы. И отказаться от укрепления второго фронта против нас.

А вообще, ситуация сложная и потому Байден спешит в Европу. Но модель разрешения ситуации, что он привезет, уже нежизнеспособна

Между тем, вариант обрушения фронта войск РФ все реальнее. И вариант Бучи в Ростове и Крыму, куда отойдут взбунтовавшиеся части разбитой армии – все реальнее. Ведь для марадеров своих и чужих уже не существует.

И затем, чтобы влиять на новую ситуацию, Западу придется обращаться с просьбами к Киеву. Так как это его войска будут ближе всего к месту драматических и опасных событий на территории РФ. Но этого в ЕС и США пока предвидеть не хотят.

И кто будет обеспечивать безопасность ядерных шахт и хранилищ РФ, охраняя их от банд Кадырова или имперца Стрелкова, пока власть группы Патрушева будет ограничиваться Московской областью – пока еще не думают. Иначе бы Украина давно бы получила все требуемое оружие.

Россия до сих пор не обьявила войну

Война затянулась, а мы забыли сделать несколько важных вещей. Давайте же их вспомним.

Первое. Война РФ так и не обявлена. И это позволяет разным главам ООН и прочим называть происходящее просто конфликтом. И предлагать выгодные Москве варианты его завершения. Назвав же войну войной, мы всем и себе дадим понять, что заканчивать ее будем на Красной площади, а не в Минске-3.

Второе. Экстренное развитие оборонно-промышленного комплекса. Не может быть в войну налогов предпринимателю, который делает что-то для армии или в оборонной сфере. Не может быть для него проблем экологии, трудовых отношений, архитектуры и прочего. И только так мы получим оружие для победы.

Третье. За два довоенных года экономическая команда власти показала отрицательные результаты. В войну они искуственно создали топливный и прочие кризисы. Экономическую команду надо менять. Потому что она нивелирует успехи военной и внешнеполитической команд власти.

Двух недель более чем достаточно, чтобы Украина получила вменяемую налоговую и смежные системы

Так как это прорабатывалось годами. И пора в воюющей стране отменить административное иго.

Четвертое. А куда подевалось Большое строительство? Ведь если у нас связь с миром, преимущественно, осталась только через Польшу, то где две-три новые дороги к портам и городам Варшавы? Где железнодорожная евроколея хотя бы до Ровно? Где новая дорога и ЖД путь на Измаил и его порт? Единственный оставшийся наш порт?

И пожалуйста без проектов по 2-3 млрд грн. А силами военных строительных частей и по эскизам военных инженеров. Которые бульдозеры будут воплощать в жизнь уже через два часа.

Пятое. Так и не построили большую и красивую лазейку, через которую олигархи РФ, могли бы перейти на сторону добра.

А как она должна выглядеть?

Половина состояния прямо в бюджет ЗСУ

Украинский паспорт

Подтверждение прав олигарха на обьекты в РФ после нашей победы.

Просьба Украины разблокировать счета человека в других странах.

Примерно так.

Но так как цивилизованный механизм не создан, то русские олигархи бегаю по всему миру и тычут в карманы разным чиновникам чемоданы, вымаливая некие индульгенции. И ничем кроме позора и коррупции от этого не веет.

Джерело: блог Максима Кухаря

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