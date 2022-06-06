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    Думки вголос

    Як має виглядати договір про капітуляцію Росії?

    • Максим Кухар

      Журналіст

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    РФ чи її правонаступниця будуть змушені десятиліттями виплачувати репарації українцям - Як має виглядати договір про капітуляцію Росії?
    РФ чи її правонаступниця будуть змушені десятиліттями виплачувати репарації українцям
    фото з відкритих джерел

    Путінський режим має бути повністю ліквідований

    Мовою оригіналу

    Итак, Путин первый начал разговоры об условиях капитуляции РФ. Через своих людей в Европе озвучив тезис о том, что закрепляющий военное поражение Москвы договор не должен быть слишко унизительным.

    Что же, за столь логичную и правильную реакцию на ситуацию можно похвалить даже врага.

    А каким мы хотим видеть договор о капитуляции РФ? О чем надо не забыть написать в этом документе? Давайте вместе думать. Предложу эскиз соглашения.

    Первое. РФ соглашается вывести все войска за границы 1991 года. Соглашается на границу по срединной линии в Азовском море. Уступает Украине основные фарватеры Керченчуого пролива и мост.

    Второе. В течении 20-30 лет выплачивает компенсации всем пострадавшим в войне.

    Третье. РФ признает, что соучастниками ее войн, которые политически, экономически и технологически помогали агрессиям Москвы были Германия, Франция и ряд других стран.

    Имеются в виду захватнические войны РФ в Молдове, Грузии, Украине, Сирии, Ливии, Мали, ЦАР и других местах.

    По этому пункту, кстати, и Украина будет признана соучастником войн РФ, так как 30 лет помогала Москве оккупировать и удерживать часть Молдовы.

    Соучастники агрессий Москвы так же должны нести материальную ответственность перед пострадавшими странами.

    Четвертое. Ядерные силы РФ переподчиняются специальному комитету из представителей России, стран НАТО и Украины. Это гарантирует защиту РФ и предотвратит ядерные угрозы с ее стороны.

    Пятое. Украина получает половину тактических ядерных сил РФ. И производственную базу в России для технического поддержания этих средств. Что гарантирует нерушимость границ Украины и это не будет опасным для стран, не нападающих на наше государство.

    Шестое. В РФ проходит люстрация всех симпатиков режима Путина. Рашизм признается террористической идеологией.

    Седьмое. Демократические выборы в РФ проводятся под контролем НАТО и Украины в ближайшие 20 лет.

    Восьмое. Под руководством НАТО и Украины в РФ проводится глубокая приватизация и рыночные реформы.

    Девятое. Большая часть граждан РФ признается пострадавшими от режима Путина. Каждый из них получает право на получение 5 га земли в центральных и малоосвоенных частях страны.

    Одновременно, большая часть населения получает долю в ресурсной ренте РФ. Это обеспечит формирование условий для стабильности новой ситуации.

    Десятое. Функции правоохранительной и судебной систем в РФ в течении 10 лет будут выполнять специальные военизированные контингенты.

    Армия будет сформирована заново представителями русской эмиграции.

    Джерело: блог Максима Кухаря

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: росія окупанти НАТО вибори приватизація армія війна путін Україна окупація #stoprussia
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    Як має виглядати договір про капітуляцію Росії?