Як має виглядати договір про капітуляцію Росії?

Путінський режим має бути повністю ліквідований

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Итак, Путин первый начал разговоры об условиях капитуляции РФ. Через своих людей в Европе озвучив тезис о том, что закрепляющий военное поражение Москвы договор не должен быть слишко унизительным.

Что же, за столь логичную и правильную реакцию на ситуацию можно похвалить даже врага.

А каким мы хотим видеть договор о капитуляции РФ? О чем надо не забыть написать в этом документе? Давайте вместе думать. Предложу эскиз соглашения.

Первое. РФ соглашается вывести все войска за границы 1991 года. Соглашается на границу по срединной линии в Азовском море. Уступает Украине основные фарватеры Керченчуого пролива и мост.

Второе. В течении 20-30 лет выплачивает компенсации всем пострадавшим в войне.

Третье. РФ признает, что соучастниками ее войн, которые политически, экономически и технологически помогали агрессиям Москвы были Германия, Франция и ряд других стран.

Имеются в виду захватнические войны РФ в Молдове, Грузии, Украине, Сирии, Ливии, Мали, ЦАР и других местах.

По этому пункту, кстати, и Украина будет признана соучастником войн РФ, так как 30 лет помогала Москве оккупировать и удерживать часть Молдовы.

Соучастники агрессий Москвы так же должны нести материальную ответственность перед пострадавшими странами.

Четвертое. Ядерные силы РФ переподчиняются специальному комитету из представителей России, стран НАТО и Украины. Это гарантирует защиту РФ и предотвратит ядерные угрозы с ее стороны.

Пятое. Украина получает половину тактических ядерных сил РФ. И производственную базу в России для технического поддержания этих средств. Что гарантирует нерушимость границ Украины и это не будет опасным для стран, не нападающих на наше государство.

Шестое. В РФ проходит люстрация всех симпатиков режима Путина. Рашизм признается террористической идеологией.

Седьмое. Демократические выборы в РФ проводятся под контролем НАТО и Украины в ближайшие 20 лет.

Восьмое. Под руководством НАТО и Украины в РФ проводится глубокая приватизация и рыночные реформы.

Девятое. Большая часть граждан РФ признается пострадавшими от режима Путина. Каждый из них получает право на получение 5 га земли в центральных и малоосвоенных частях страны.

Одновременно, большая часть населения получает долю в ресурсной ренте РФ. Это обеспечит формирование условий для стабильности новой ситуации.

Десятое. Функции правоохранительной и судебной систем в РФ в течении 10 лет будут выполнять специальные военизированные контингенты.

Армия будет сформирована заново представителями русской эмиграции.

Джерело: блог Максима Кухаря

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