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    Думки вголос

    Війна. Висновки для України

    • Максим Кухар

      Журналіст

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    Поки що, найбільшу поміч ми отримуємо від США, Британії та Польщі з Балтикою - Війна. Висновки для України
    Поки що, найбільшу поміч ми отримуємо від США, Британії та Польщі з Балтикою
    фото: ЗСУ

    Триває 86-й день повномасштабної війни

    Мовою оригіналу

    Первое

    Как открыть дорогу украинскому зерну через Одессу? Конечно, союзники РФ в лице Германии, Франции и прочих делу не помогут. Помните, они создали центр снабжения ЗСУ в Рамштайне. И результат? Сотня гаубиц и запрет на продажу нам РСЗО, самолетов, дальних ракет. Так центр создавали, чтобы нам поставлять, или для того, чтобы по отдельности какая-то страна случайно что-то стоящее не поставила? Очевидно, что правдив второй вариант.

    Поэтому зерно этим вот доверять нельзя. А что делать? Остатки урожая прошлого года и урожай этого должны быть проданы Турции. Да, она заработает свои 10%. Но ее флот силой обеспечит выход этого урожая из Одессы. А НАТО, как очевидно, даже не попытается. А будет просить Путина о милости в обмен на снятие с него санкций. Хватит расчитывать на слабаков и трусов. Их вранье нам уже стоило Бучи и Мариуполя.

    Второе

    Снова порадовал Кулеба, сказав что НАТО как организация, ничего особо для помощи Украине и не сделала. Помогают отдельные страны, а Альянс в реальности бездействует. Чем конечно, кому-то тоже помогает, но не нам.

    Третье

    Увидев наши успехи на фронте, очавидные союзники Путина увеличат свое давление на нас и на Польшу. Чтобы она меньше нам помогала.

    Поэтому не стоит ждать. Варшава уже сейчас должна получит благодарность за наше спасение. Конфискуемые у агентов Кремля заводы, сети заправок, торговые центры, нефтескважины – должны быть проданы польским компаниям на специальных конкурсах. Пора сказать спасибо и есть чем это сделать. Укрепив тем взаимные связи и общие интересы.

    А там и немцы с французами поумнеют, осознав, что не меняя манер, они пролетят и мимо раздела сибирских месторождений.

    Джерело: блог Максима Кухаря

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: росія окупанти ЗСУ НАТО війна зерно Україна урожай окупація флот #stoprussia
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