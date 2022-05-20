Війна. Висновки для України

Триває 86-й день повномасштабної війни

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Первое

Как открыть дорогу украинскому зерну через Одессу? Конечно, союзники РФ в лице Германии, Франции и прочих делу не помогут. Помните, они создали центр снабжения ЗСУ в Рамштайне. И результат? Сотня гаубиц и запрет на продажу нам РСЗО, самолетов, дальних ракет. Так центр создавали, чтобы нам поставлять, или для того, чтобы по отдельности какая-то страна случайно что-то стоящее не поставила? Очевидно, что правдив второй вариант.

Поэтому зерно этим вот доверять нельзя. А что делать? Остатки урожая прошлого года и урожай этого должны быть проданы Турции. Да, она заработает свои 10%. Но ее флот силой обеспечит выход этого урожая из Одессы. А НАТО, как очевидно, даже не попытается. А будет просить Путина о милости в обмен на снятие с него санкций. Хватит расчитывать на слабаков и трусов. Их вранье нам уже стоило Бучи и Мариуполя.

Второе

Снова порадовал Кулеба, сказав что НАТО как организация, ничего особо для помощи Украине и не сделала. Помогают отдельные страны, а Альянс в реальности бездействует. Чем конечно, кому-то тоже помогает, но не нам.

Третье

Увидев наши успехи на фронте, очавидные союзники Путина увеличат свое давление на нас и на Польшу. Чтобы она меньше нам помогала.

Поэтому не стоит ждать. Варшава уже сейчас должна получит благодарность за наше спасение. Конфискуемые у агентов Кремля заводы, сети заправок, торговые центры, нефтескважины – должны быть проданы польским компаниям на специальных конкурсах. Пора сказать спасибо и есть чем это сделать. Укрепив тем взаимные связи и общие интересы.

А там и немцы с французами поумнеют, осознав, что не меняя манер, они пролетят и мимо раздела сибирских месторождений.

Джерело: блог Максима Кухаря

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