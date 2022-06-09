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    Соціум

    Брянськ готується до війни? Новий «конкурс» влади добряче налякав росіян

    На території Брянська налічується 235 захисних споруд - Брянськ готується до війни? Новий «конкурс» влади добряче налякав росіян
    На території Брянська налічується 235 захисних споруд
    фото з відкритих джерел

    Дивний конкурс викликав у росіян багато питань

    Влада Брянська вигадала пояснення резонансному огляду-конкурсу «на краще утримання захисних споруд цивільної оборони» (або, простіше кажучи, бомбосховищ). Оголошений ще 30 травня конкурс у світлі війни в Україні викликав серед брянських користувачів соцмереж занепокоєння.

    У міськадміністрації наголосили, що придумали конкурс не самі, він проводиться щорічно протягом двох десятків років.

    «Вважаємо за необхідне пояснити: огляд-конкурс захисних споруд є всеросійським і проводиться щорічно протягом останніх 20 років відповідно до наказу МНС Росії. Одні з основних завдань конкурсу — виявлення найефективніших форм використання фонду захисних споруд для їхньої підтримки у готовності до прийому населення. Зараз проводиться перший, муніципальний етап конкурсу, у зв'язку з чим і була підготовлена відповідна ухвала», – йдеться в повідомленні пресслужби міськадміністрації.

    За даними міського управління у справах Держстандарту, на території Брянська налічується 235 захисних споруд (притулків та укриттів) різних форм власності, у тому числі й у приватній (як правило, це бомбосховища великих підприємств).

    «Проведення всеросійського огляду-конкурсу мотивує власників ЗС максимально якісно виконувати свої зобов'язання щодо утримання таких споруд, тому не варто боятися появи інформації про огляд-конкурс у ЗМІ чи соціальних мережах», – запевнила муніципальна влада.

    Тим часом Польща почала відновлювати та будувати бомбосховища.

    Нагадаємо, що 25 квітня у Брянську загорілася нафтобаза.

    Вогонь, який не змогли загасити МНСники із семи регіонів Росії, почав перекидатися на інші промислові об’єкти, під вечір, за повідомленням місцевих пабліків у соцмережах, пожежею були охоплені близько 20% території міста.

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    Теги: росія окупанти війна конкурс бомбосховища Україна населення окупація #stoprussia
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    Брянськ готується до війни? Новий «конкурс» влади добряче налякав росіян