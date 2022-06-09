Брянськ готується до війни? Новий «конкурс» влади добряче налякав росіян

Дивний конкурс викликав у росіян багато питань

Влада Брянська вигадала пояснення резонансному огляду-конкурсу «на краще утримання захисних споруд цивільної оборони» (або, простіше кажучи, бомбосховищ). Оголошений ще 30 травня конкурс у світлі війни в Україні викликав серед брянських користувачів соцмереж занепокоєння.

У міськадміністрації наголосили, що придумали конкурс не самі, він проводиться щорічно протягом двох десятків років.

«Вважаємо за необхідне пояснити: огляд-конкурс захисних споруд є всеросійським і проводиться щорічно протягом останніх 20 років відповідно до наказу МНС Росії. Одні з основних завдань конкурсу — виявлення найефективніших форм використання фонду захисних споруд для їхньої підтримки у готовності до прийому населення. Зараз проводиться перший, муніципальний етап конкурсу, у зв'язку з чим і була підготовлена відповідна ухвала», – йдеться в повідомленні пресслужби міськадміністрації.

За даними міського управління у справах Держстандарту, на території Брянська налічується 235 захисних споруд (притулків та укриттів) різних форм власності, у тому числі й у приватній (як правило, це бомбосховища великих підприємств).

«Проведення всеросійського огляду-конкурсу мотивує власників ЗС максимально якісно виконувати свої зобов'язання щодо утримання таких споруд, тому не варто боятися появи інформації про огляд-конкурс у ЗМІ чи соціальних мережах», – запевнила муніципальна влада.

Тим часом Польща почала відновлювати та будувати бомбосховища.

Нагадаємо, що 25 квітня у Брянську загорілася нафтобаза.

Вогонь, який не змогли загасити МНСники із семи регіонів Росії, почав перекидатися на інші промислові об’єкти, під вечір, за повідомленням місцевих пабліків у соцмережах, пожежею були охоплені близько 20% території міста.