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    Думки вголос

    Історична подія: вперше в Німеччині росіяни організували акцію на підтримку України

    Якби хоча б 10% росіян мислили і діяли так само, все було б інакше
    Мовою оригіналу Вчера в Германии случилось вроде бы небольшое, но историческое событие. Мой друг, смею его так назвать, блестящий российский публицист Игорь Эйдман, брат Бориса Немцова, вместе со своими единомышленниками из «Форума русскоязычных европейцев» провели у посольства Ада в Берлине акцию в защиту крымских татар.
    • Айдер Муждабаєв

      Журналіст

    • Сьогодні, 15:19
    • Розсилка
    Ігор Ейдман
    Ігор Ейдман

    Якби хоча б 10% росіян мислили і діяли так само, все було б інакше

    Мовою оригіналу

    Вчера в Германии случилось вроде бы небольшое, но историческое событие. Мой друг, смею его так назвать, блестящий российский публицист Игорь Эйдман, брат Бориса Немцова, вместе со своими единомышленниками из «Форума русскоязычных европейцев» провели у посольства Ада в Берлине акцию в защиту крымских татар.

    Подобные акции уже проходили в Европе и мире, но всегда их организовывали сами крымские татары, украинцы. Эта — первая, которую организовали совестливые россияне, живущие в Европе. Они прониклись нашей болью, осознали свою ответственность, все придумали и сделали сами, перевели на немецкий истории о судьбах политзаключённых крымских татар, распечатались их фото на плакатах. И это очень важно. Просто очень.

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    В Европе немало мразей, купленных Путиным, и голос за крымских татар, за Украину из уст самих русских невероятно важен. Спасибо тебе, Игорь, и всем причастным. Если бы хотя бы 10% россиян мыслили и действовали так же, все было бы иначе. И все в конце концов будет иначе — благодаря таким людям, как вы. Благодарю вас от имени всех крымских татар. Çoq sağ oluñız.

    Джерело: блог Айдера Муждабаєва

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
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