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Айдер Муждабаєв Журналіст

Окупанти змирились із втратою Криму?

glavcom.ua
Літо-2023, схоже, буде останнім російським літом у Криму
фото з відкритих джерел

Російську орду можна порівняти із сараною, що пожирає все на своєму шляху

Те, що росіяни підірвали Каховську ГЕС, остаточно доводить, що вони залишать Крим. Загарбники розуміли, що через кілька днів чи тижнів у них уже не було б можливості підірвати дамбу через наступ ЗСУ. Тому скоїли черговий злочин.

Всі експерти, які знаються на таких підривах, запевняють, що це можна було зробити лише зсередини, заклавши масу вибухівки.

Російські нелюди свою землю не шкодують, що вже говорити про чужу, навіть якщо вони її вписали в псевдоконституцію російської псевдофедерації як свою.

Російську орду можна порівняти із сараною, що пожирає все на своєму шляху. Тільки природна сарана рухається вперед, а російська назад. У часі, так точно. Це сарана, що пожирає сьогодення – і своє, і чуже – заради міфічного минулого. Яке сама придумала, в яке сама повірила – і яке, як якусь високу істину, намагається на багнетах нести у світ. Не такий ненормальний і придуманий, як «русскій мір», а – реальний.

Ще в травні у коментарі «Телеграфу» я прогнозував, що літо-2023, схоже, буде останнім російським літом у Криму. Тепер ми бачимо чергове тому підтвердження.

Окупанти фактично позбавляють території, які вони називали своїми, води. Так роблять тільки ті, хто не впевнений у своїх силах, у своєму майбутньому, у своїй здатності утримати те, що нахапали. Саме це ми бачимо зараз у виконанні росіян. Інформаційна, ракетна, підривна істерика. Тероризм та мародерство – на повних обертах. Встигнути якнайбільше урвати, встигнути якнайбільше напаскудити, поки їх не викинули з України.

Не виключено, що знищенням Каховської ГЕС російська панівна верхівка намагається перевірити реакцію світової спільноти. Проковтне? Тоді можна і на Запорізькій АЕС щось скоїти, коли стане зовсім туго.

Реагувати слід максимально жорстко. Ці нелюди вже влаштували рукотворну екологічну катастрофу. І якщо продовжувати мляво висловлювати занепокоєння, як роблять ООН та МАГАТЕ, це лише підштовхне Кремль до нових звірств.

НАТО, ЄС, найбільші західні держави повинні нарешті поставити росію на місце. До стінки. Поки що вона не поставила весь світ на межу виживання.

Будь-яка ядерна катастрофа не буде локальною. А росіяни вже неодноразово показали, що вони варвари в чистому вигляді. І реагувати на це слід солідарно та жорстко – теж у чистому вигляді.

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Джерело
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Теги: тероризм Каховська ГЕС злочин МАГАТЕ наступ росіяни Крим

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