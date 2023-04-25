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Коли в Криму буде курортний сезон

glavcom.ua
Українська армія готується звільняти півострів
фото з відкритих джерел

Про майбутній контрнаступ говорять дуже багато. Але насправді ніхто не знає нічого

У ніч проти понеділка, 24 квітня, в окупованому Севастополі пролунали вибухи. За деякими даними, флот росіян знову атакували надводні безпілотники. Представники Міноборони України все частіше натякають на вибухове літо в Криму.

Думаю, всім уже ясно, що ніякого курортного сезону в Криму за росіян уже не буде. Остаточно відпали всі ілюзії, що росія якось хотіла розвивати його як туристичний. Це було просто ширмою. Все, що загарбники там будували, робилося виключно для своїх військових-терористів, розміщення баз, озброєнь тощо.

Росіяни розглядали Крим завжди виключно як основу для нападу на інші країни. І зараз використовують його саме так. При цьому готуючись оборонятися. Або вдаючи, що готуються. Риють окопи на західному узбережжі, просто у піску. Побоюються, мабуть, водного десанту.

Але, схоже, що навіть у найзатятіших прихильників росії, «русского міра», російського фашизму – вже є великі сумніви, що російська влада протримається в Криму якийсь тривалий час.

Один із головних факторів вдалого удару по противнику – невідомість. І я вважаю, що наші військові блискуче використовують цю зброю. Про майбутній контрнаступ (наступ) говорять дуже багато. Але насправді ніхто не знає нічого. Окупанти заплутані та залякані.

Атаки відбуваються і можуть статися – то там, то там. Це розпорошує увагу окупантів. Вони не знають, що за що хапатися. То окопи риють, то кудись переміщуються, то ще щось.

Не те щоб ми бачимо останній подих рашистського рейху. Але видно, що вони розгублені та на межі паніки.

Адже Крим – це добрий плацдарм, коли ти атакуєш без особливого опору з боку супротивника. Але ж він – це своєрідний мішок у воді, з двома вузькими шийками (Кримський перешийок і Керченський міст). Одна з них може бути перебита будь-якої миті. А якщо перерубати обидві, можлива ситуація блокади. І в цьому сенсі Крим – пастка. Природна.

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Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: Крим росія окупанти військові Керченський міст контрнаступ деокупація

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Айдер Муждабаєв

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