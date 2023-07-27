Україна має знищити російський флот

Потрібні ракети – і політична воля. У Києві, на мою думку, політична воля на таке рішення є

Ескалація на Чорному морі, демонстративний вихід рф із зернової угоди, тотальне мінування підходів до українських портів, обстріл їхньої інфраструктури, погрози топити всі кораблі, які спробують зайти до Одеси чи Миколаєва, – все це не випадково почалося невдовзі після Вільнюського саміту НАТО.

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Росіяни побачили, що Альянс боїться загострення, – і одразу перейшли у наступ. Вирішили перевірити традиційним для себе бандитським методом, наскільки далеко можна зайти.

Поки що їм здається, що можна йти ще далі. Але коли Чорноморський флот рф буде потоплений, їм здаватиметься інакше.

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А потопити його може лише Україна. За допомогою своїх або західних ракет, дронів тощо. Поки ЧФ росії не буде знищено, нічого не зміниться.

Наголошую, потрібні ракети – і політична воля. У Києві, на мою думку, політична воля на таке рішення є. Потрібні ракети.

Стримана реакція тієї ж Туреччини, тих самих США зумовлена тим, що світ не хоче воювати з росіянами. Світ не готовий це робити. Ніхто не готовий, окрім України. Тому доведеться й надалі нам воювати самим. Важливо лише, щоб союзники дали нормальні ракети, щоб ми могли потопити флот агресора та принести спокій у Чорне море.

Думаю, необхідні ракети нам зрештою дадуть американці, британці чи французи.