«Турка» з совка. Що за імперсько-радянський коктейль у нас у головах із новими назвами?

В нас є спільна кавова історична спадщина. У тому числі й у назвах. Є cezve/джезва, є filcan/філіжанка, є кава/qave

Давайте поважати себе та нашу найпрекраснішу у світі країну

Геть без зла про це напишу – я й узагалі добрий, – але дещо трохи дістало. Ось, придивіться до світлини, це я просто йшов містом.

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Усе виглядає як новий затишний заклад. Але тоді звідки в нього якась уzько-радянська «Турка»? Можливо, це для когось стане новиною, але немає в нас ані «турок», ані «турків» (у пов’язаному з кавою сенсі). А є в нас – українці, qırımlı/кримці й наша спільна кавова історична спадщина. У тому числі й у назвах. Є cezve/джезва, є filcan/філіжанка, є кава/qave. Нумо вже абсолютно в усьому поважати себе та нашу найпрекраснішу у світі країну!

Утім, на жаль, після масового голосування на «Києві цифровому» (за порадою деяких експертів) на користь перейменування одного столичного парку на «Таврійський» мене вже нічим неможливо виразити. Нагадаю всім, у тому числі шановному меру міста Віталію Кличку, КМДА й Київраді, що цей прикметник є похідним від штучних імперських псевдодавньогрецьких топонімів, які вигадала Катерина ІІ для окупованого Криму та Півдня України після початку геноциду кримців і козацьтва. А ще це титул, який був дарований нею графу Патьомкіну саме за цей геноцид.

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P.S. Ні, не треба мені казати, що це «просто красиве слово», бо те ж саме можна сказати про «геноцид». Я відмовляюся вірити, що таку меншоварту самопринизливу для всіх українців назву зрештою затвердять у Києві. Навіщо тоді все це?..

