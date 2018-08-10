Мешканцям російського рейху доведеться заплатити за всі страждання громадян України

За всі ваші маленькі радості, отримані за рахунок чужих життів, переламані доль, доведеться платити

Мовою оригіналу

Ах как чудно устроились жители русского рейха. Как аннексировать Крым и Донбасс — для них нет никаких законов, есть «право сильного», беспредел. А как терять нефтегазовые деньги на финансовых санкциях — так где же вы, «международные правовые нормы»?

Как сажать и мучить до смерти ни в чем не повинных граждан другой страны — так это «русская весна», «борьба с экстремизмом». А когда слышат отчаянные призывы бороться за жизнь жертв рейха любой ценой — так это «нецивилизованность», «призывы к войне». Людоеды за цивилизованность, проститутки за нравственность...

Это всё уже проходили, это старо, ребята, так не получится. И жизнь, и история расставят всех по местам. Ваша «жизнь вне войны» больше всего напоминает корпоративы охранников Аушвица. Вы должны понимать одно. За все ваши маленькие радости, полученные за счёт чужих жизней, переломанных судеб, придётся платить. И с каждой минутой чужих страданий вы сами поднимаете себе ценник.

Джерело: блог Айдера Муждабаєва

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»