Поліція затримала вбивцю юристки Ноздровської?

Підозрюваний зізнався у вбивстві під тиском доказів, зібраних оперативною слідчою групою Нацполіції

Мовою оригіналу Не люблю непроверенные новости, но в данном случае, учитывая общественный резонанс, рискну поделиться полученной мной неофициально информацией о расследовании убийства Ирины Ноздровской. Как мне сообщили люди, осведомлённые о ходе следствия, убийца изобличён. Им оказался близкий родственник преступника, сбившего на автомобиле её

Ірина Ноздровська

Підозрюваний зізнався у вбивстві під тиском доказів, зібраних оперативною слідчою групою Нацполіції

Мовою оригіналу

Не люблю непроверенные новости, но в данном случае, учитывая общественный резонанс, рискну поделиться полученной мной неофициально информацией о расследовании убийства Ирины Ноздровской.

Как мне сообщили люди, осведомлённые о ходе следствия, убийца изобличён. Им оказался близкий родственник преступника, сбившего на автомобиле её сестру и затем благодаря упорству Ирины приговорённого к уголовному наказанию. Как мне рассказали, подозреваемый сознался в убийстве вчера вечером под давлением доказательств, собранных оперативной следственной группой Нацполиции в течение последних дней. Полицейские работали без выходных.

Не могу утверждать, что эта информация стопроцентно верна, поскольку проверить её из нескольких источников у меня нет возможности. Но это настолько важное для нашего общества дело, что хотелось бы верить: работа полиции дала реальные результаты, которые будут приняты судом, и убийца Ирины понесёт наказание.

Джерело: блог Айдера Муждабаєва

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