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    Думки вголос

    Поліція затримала вбивцю юристки Ноздровської?

    Підозрюваний зізнався у вбивстві під тиском доказів, зібраних оперативною слідчою групою Нацполіції
    Мовою оригіналу Не люблю непроверенные новости, но в данном случае, учитывая общественный резонанс, рискну поделиться полученной мной неофициально информацией о расследовании убийства Ирины Ноздровской. Как мне сообщили люди, осведомлённые о ходе следствия, убийца изобличён. Им оказался близкий родственник преступника, сбившего на автомобиле её
    • Айдер Муждабаєв

      Журналіст

    • Сьогодні, 14:48
    • Розсилка
    <span>Ірина Ноздровська</span>
    Ірина Ноздровська

    Підозрюваний зізнався у вбивстві під тиском доказів, зібраних оперативною слідчою групою Нацполіції

    Мовою оригіналу

    Не люблю непроверенные новости, но в данном случае, учитывая общественный резонанс, рискну поделиться полученной мной неофициально информацией о расследовании убийства Ирины Ноздровской.

    Как мне сообщили люди, осведомлённые о ходе следствия, убийца изобличён. Им оказался близкий родственник преступника, сбившего на автомобиле её сестру и затем благодаря упорству Ирины приговорённого к уголовному наказанию. Как мне рассказали, подозреваемый сознался в убийстве вчера вечером под давлением доказательств, собранных оперативной следственной группой Нацполиции в течение последних дней. Полицейские работали без выходных.

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    Не могу утверждать, что эта информация стопроцентно верна, поскольку проверить её из нескольких источников у меня нет возможности. Но это настолько важное для нашего общества дело, что хотелось бы верить: работа полиции дала реальные результаты, которые будут приняты судом, и убийца Ирины понесёт наказание.

    Джерело: блог Айдера Муждабаєва

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
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