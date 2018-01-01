Російська опозиція: жодних принципів, жодної людяності, а Крим у них всіх «наш»

Українцям там взагалі ні за ким спостерігати і ні на кого розраховувати, як і решті світу

Мовою оригіналу Отличная оппозиция сложилась в РФ у Путина. К самому царю глобальных претензий нет, ну, так, нюансы. Про войну с Украиной если упомянут, то вскользь. А Крым вообще у них у всех «наш», ну, так, опять же, с нюансами. Зато друг друга хлещут по мордáм ссаными тряпками от души. Каждый день скандалы, истерики, как в

Олексій Навальний

Українцям там взагалі ні за ким спостерігати і ні на кого розраховувати, як і решті світу

Мовою оригіналу

Отличная оппозиция сложилась в РФ у Путина. К самому царю глобальных претензий нет, ну, так, нюансы. Про войну с Украиной если упомянут, то вскользь. А Крым вообще у них у всех «наш», ну, так, опять же, с нюансами.

Зато друг друга хлещут по мордáм ссаными тряпками от души. Каждый день скандалы, истерики, как в дурдоме. Всю эту потешную публику утверждали в Кремле. Может, в разных кабинетах, как в поликлинике, но крыша одна.

Тех, кого считают настоящими оппозиционерами, Кремль выдавил из страны. Остались ненавидящие больше друг друга, чем Путина фрики. Украинцам там вообще не за кем наблюдать и не на кого рассчитывать, как и остальному миру.

Ни один приличный человек в «выборах» с Крымом участвовать бы не стал. А Навальный не участвует и призывает к бойкоту только потому, что его не допустили. Никаких принципов, ничего человеческого там нет.

Джерело: блог Айдера Муждабаєва

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