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    Думки вголос

    Що зможуть протиставити реваншистам у новій Раді проукраїнські партії?

    • Айдер Муждабаєв

      Журналіст

    • Розсилка
    Що зможуть протиставити реваншистам у новій Раді проукраїнські партії?

    Там потрібно буде не на кнопки тиснути, а стояти «ні кроку назад» і навіть битися, біля трибуни і в залі

    Мовою оригіналу

    Смотрю на списки проукраинских партий и понимаю, что те, кто их составляют, готовятся выборам в парламент Словении. Не понимают, куда идут. А идут они в скопище реваншистов, в Раду рыгов и популистов. Которые кинутся возвращать страну в домайдан и шаг за шагом сдавать России.

    Там нужно будет не на кнопки давить, а стоять «ни шагу назад» и даже драться, у трибуны и в зале. Я не шучу. Там за Украину нужны не доценты — киборги. В прямом и в переносном. Те, кто или смотрел в глаза смерти за Украину, или кто не кабинетный боец, готовый за неё морально и физически биться.

    Реваншистов, равнодушных будет там большинство, это уже ясно по всем опросам. Что вы им противопоставите? Голос с места? Им наплевать. Нужно будет срывать голосования, оттаскивать условных мураевых с трибуны, выкидывать из зала на улицу, куда созывать народ.

    «Господа, вы звери!» — там не сработает, самим нужно быть львами и рвать шакалов, которые набегут и будут с наслаждением откусывать от Украины Майдана один кусок за другим. Европейского либерального парламентаризма в ближайшие 5 лет не предвидится. Нужны такие депутаты, которые в меньшинстве будут диктовать большинству: с*ка, стоять, не заступать за флажки!

    Чтобы большинство боялось — и их в сессионном зале, и улицу. Это должна быть непробиваемая стена, «список киборгов», ДАП против доб и геп. Пока ни в каком списке, ни во всех вместе я этой стены не вижу. Да они ещё сожрут рейтинги друг у друга и не пройдут. В отличие от сплочённых, управляемых Кремлём януковощей.

    Джерело: блог Айдера Муждабаєва

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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