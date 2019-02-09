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    Думки вголос

    Якщо в Криму не буде нашої Помісної церкви, то Московський патріархат слід заборонити у Києві

    • Айдер Муждабаєв

      Журналіст

    • Розсилка
    <span>Архієпископ Сімферопольський і Кримський Климент</span> - Якщо в Криму не буде нашої Помісної церкви, то Московський патріархат слід заборонити у Києві
    Архієпископ Сімферопольський і Кримський Климент

    Права Єдиної церкви потрібно вміти боронити

    Мовою оригіналу

    Государство Россия предписало архиепископу ПЦУ в Крыму Клименту освободить храм в Симферополе. Это единственный храм ПЦУ в Крыму, таким образом приходов ПЦУ на оккупированной территории Украины останется ноль.

    Это акт прямой агрессии, как с Крымом, Донбассом и Азовом. И тут не надо протестовать, это бессмысленно, не надо выражать озабоченность. Ответ государства Украина должен быть спокойным, зеркальным, законным и на государственном уровне. Предписание митрополиту Онуфрию, предстоятелю РПЦ в Украине, в качестве ответной меры в тот же срок освободить все занимаемые этой церковью храмы на не оккупированной территории Украины, чтобы представительство РПЦ в актуальной юрисдикции украинского государства также стало равно нулю.

    То есть. Права иностранной церкви на использование помещений храмов в Украине юридически прекращаются, так как это иностранное государство лишает данных прав ПЦУ. Приходит полиция, опечатывает двери – и пусть служат, где хотят, это не наше дело. Все по закону. Жду такого демарша от Верховной Рады. Если нам ставят ультиматум, мы должны на него ответить. Возможности для этого есть.

    Права ПЦУ на существование нужно уметь не только декларировать, но и, если надо, отстаивать. Терять нам в данном случае нечего, право на нашей стороне, мера ответная, не мы это начинали, но унижать себя не дадим.

    Джерело: блог Айдера Муждабаєва

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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