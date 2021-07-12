Зеленський відкриє форум «Україна 30» з гуманітарної політики

Форум триватиме два дні

Президент України Володимир Зеленський завтра, 13 липня, виступить на черговому форумі «Україна 30». Цього разу він присвячений гуманітарній політиці. Про це йдеться в Telegram-каналі форуму.

Повідомляється, що форум «Україна 30. Гуманітарна політика» розпочнеться у вівторок, 13 липня, і триватиме два дні.

«Форум відкриє президент Володимир Зеленський. Протягом сесій спікери говоритимуть про Національний історико-меморіальний заповідник «Бабин Яр», Музей Голодомору, закони про національні спільноти та про корінні народи. А також - про розвиток державної мови та використання її у публічному просторі», – йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, кияни хочуть побачити український проєкт меморіалізації Бабиного Яру замість російського.

Нагадаємо, у 2016 році з ініціативи та коштом російських бізнесменів Михайла Фрідмана, Павла Фукса та Германа Хана був заснований Меморіальний центр Голокосту «Бабин Яр».

У травні 2020 року було опубліковано Звернення української культурної та наукової спільноти щодо меморіалізації Бабиного Яру. Його підписали понад 750 осіб, зокрема відомі правозахисники, письменники, історики. Підписантів непокоять зв’язки МЦГБЯ із Росією та загальна концепція висвітлення подій у Бабиному Яру.

Також українські євреї висловили рішучу незгоду з проєктом Меморіального центру Голокосту «Бабин Яр», ініційованим та фінансованим російськими мільярдерами, як таким, що має стати зброєю для російської пропаганди у її прагненні дискредитувати нашу державу в світі.

Міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко заявив, що із суперечок навколо проєктів меморіалу в Бабиному Яру потрібно прибрати «політичний аспект».

Офіс президента України дозволив російським авторам меморіалу «Бабин Яр» почати будівництво поминальної синагоги на землі Кирилівського православного кладовища.

14 травня 2021 року, у День пам’яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни, в Бабиному Яру відкрили синагогу-МАФ.

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