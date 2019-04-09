Пане Ситнику, що ж ви робите? Такі зустрічі підривають довіру до НАБУ

Директор НАБУ Артем Ситник

У нас за результатами першого туру главу НАБУ призначили виконувати обов'язки глави Центрвиборчкому, Генсека ООН або відразу директора Євролаб?!

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- Артем Сергеевич, очень ценим независимость НАБУ, но вы же ездили по ночам к Петру Алексеевичу; к нам, надеюсь, теперь тоже будете приезжать, правда?..

- А вы кто?

- Юрист Игоря Коломойского. Вы что, забыли?

- Ну это как-то неудобно...

- ...не-не, вы не подумайте, сейчас я работаю в штабе Владимира Зеленского.

- А, ну тогда да, конечно, давайте адресочек, я ж у вас ещё не был...

На минувшей неделе прошли две феерические встречи. Сначала Петр Порошенко принял представителей общественных организаций и клятвенно пообещал, что «больше так поступать не будет». Вот только Луценко не уволят, Холодницкий все там же, а Виталию Шабунину все ещё светит условный срок за фингал провокатору Филимоненко.

Встречу скрупулёзно конспектировал Виктор Уколов, - тот самый сотрудник администрации, в течение пяти лет грязно и со всем присущим ему скудоумием поносивший всех участников этой самой встречи пофамильно...

В тот же день член штаба Владимира Зеленского и по совместительству один из юристов Игоря Коломойского - Андрей Богдан встретился с главой НАБУ Артёмом Сытником. О встрече стало известно случайно, на сайте Бюро об этом ни слова; да и штаб кандидата никакого веселого влога об этом не снял.

Я конечно дико извиняюсь, но поправьте меня: а у нас по результатам первого тура главу НАБУ назначили исполнять обязанности главы Центризбиркома, Генсека ООН или сразу директора Евролаба?!

Зачем же вы так дёшево подставляете работу целой институции? Такие встречи подрывают и так уже пошатнувшееся доверие к НАБУ после оборонного скандала. Я ещё понимаю панику в штабе Петра Порошенко - там готовы хоть звезду с неба, хоть права на Киевский торт.

Но НАБУ - это же не ваша ТОВ-ка и не рыбхоз. Сотни людей боролись за вашу репутацию, защищали и отстаивают вашу независимость, чтобы вы потом тайно встречались с адвокатом беглого олигарха и членом штаба ещё не избранного президента? И не важно что вы там обсуждали и сколько это длилось. Этими непонятно зачем и кому нужными историями вы отбираете у своих сторонников аргументы и возможность вас же потом и защищать.

И, кстати говоря, почему по этому поводу молчит РГК НАБУ. Вам там все ок? Очень искренне ждём ваших писем, может вам уже есть что сказать.

Джерело: блог Мустафи Найєма

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