Олег Бахматюк: НАБУ має конфлікт інтересів у справі щодо моїх банків



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Олег Бахматюк говорить, що зустрічався з керівництвом НАБУ кілька разів, хотів донести об’єктивну ситуацію, але потім зрозумів, що розуміння немає

Бізнесмен обурююється, що для НАБУ презумпція невинності не працює

Олег Бахматюк, власник одного з найбільших українських агрохолдингів «Укрлендфармінг», розповів про конфлікт інтересів НАБУ у справі щодо рефінансування його банків.

В інтерв’ю УНІАН бізнесмен заявив, що Національне антикорупційне бюро три з половиною роки тому відновило справу по епізоду рефінансування на 1,2 мільярди гривень, що є правовим беззаконням, адже ця справа вже була досліджена понад чотири роки тому. Нею займались Слідче управління поліції, Служба безпеки України під наглядом прокурора. Справа налічувала десятки-сотні томів, було проведено тисячу допитів, і справа була процесуально закрита. «Але це повне правове беззаконня, вони не мали на це права, - розповів Олег Бахматюк. - Це пряме порушення закону «маски-шоу стоп».

Олег Бахматюк розповів, що НАБУ спровокували конфлікт інтересів у цій справі: «З’являється така собі Ірена Росс (представник ГО «Фонд порятунку проблемних вкладників»), якою повністю керують детективи НАБУ, й ініціює відновлення справи. Ірена Росс є шантажисткою, вона вимагала гроші в обмін на свою увагу до моєї особи. Зараз втекла в Європу під поруку одного з народних депутатів, який так само щільно співпрацює з НАБУ. І вони фактично спровокували конфлікт інтересів, в результаті якого у справу знову вимушений був втрутитись генеральний прокурор».



Бізнесмен обурююється, що для НАБУ презумпція невинності не працює. «Кредит рефінансування з банку не виходив, про це були складені акти. Наведені факти – це внутрішні банківські проводки. Я зустрічався з керівництвом НАБУ кілька разів, хотів донести об’єктивну ситуацію, але потім зрозумів, що розуміння немає. Три з половиною роки розслідується справа. Чим більше ми йдемо назустріч, тим ширшим і ширшим стає матеріал. Відкритість сприймалась як слабкість, і ми почали відповідати через своїх юристів. І на якомусь етапі це вже перейшло в особистий конфлікт, який нічим не обґрунтований». Бізнесмен розповів, що рівно через чотири дні після того, як генпрокурор Луценко змінив підслідність справи, детектив НАБУ порушує нову кримінальну справу проти «ВіЕйБі Банку» при тій самій фабулі, з тим самим формулюванням: «Тепер живуть дві однакові справи: одна підслідна Генеральній прокуратурі, інша – НАБУ. Тобто ця пісня безкінечна. І ми не маємо можливості оборонитись законним шляхом.



Олег Бахматюк – власник власник банків «ВіЕйБі Банк» та «Фінансова ініціатива», що були одними з найбільших отримувачів рефінансування від Національного банку у 2014 році. Бахматюк висунув пропозицію по виплаті кредиту на умовах реструктуризації кредиту і очікує відповіді від НБУ. Також Бахматюку належить група компаній «Укрлендфармінг». «Укрлендфармінг» виробляє 1% ВВП країни та створив 30 тис. робочих місць в усіх регіонах України.