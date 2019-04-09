Барна побився із представником Зе-команди: ухопив за горло і порвав сорочку



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У конфлікт втрутилася охорона телеканалу ZIK, які спочатку розборонили їх, а потім вивели нардепа із приміщення

Нардеп від БПП Олег Барна посварився із представником команди Володимира Зеленського Святославом Юрашем у коридорах телеканалу ZIK – дійшло навіть до рукоприкладства.

Святослав Юраш був гостем програми «Гра з вогнем» з Тетяною Даниленко, де обговорювали тему другого туру президентських виборів та майбутніх дебатів між чинним Президентом Петром Порошенком і шоуменом Володимиром Зеленським.

Після завершення прямого ефіру представник команди Зеленського коридорами телеканалу рушив до гримерки, проте його перестрів народний депутат із фракції БПП Олег Барна, який, до слова, не був запрошений на ефір, а спеціально завітав на телеканал, почувши з телеекрану заяви представника Зе-команди.

Конфлікт між нардепом Барною та Святославом Юрашем зафіксувала камера відеоспостереження.

Як видно на відео, після словесної перепалки депутат ухопив представника Зе-команди за горло і кілька разів стусонув, порвавши сорочку.

У конфлікт втрутилася охорона телеканалу ZIK, які спочатку розборонили їх, а потім вивели нардепа із приміщення.