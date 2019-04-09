Порошенко заявив, що не стверджував, що Зеленський є наркоманом



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Петро Порошенко

Порошенко додав, що інформація про те, що він нібито вживає алкоголь – «фейки російської пропаганди»

Президент України і кандидат на цю посаду Петро Порошенко зазначив, що ніколи не називав свого опонента Володимира Зеленського залежним від наркотиків і був здивований його пропозиції зробити відповідні аналізи.

Про це глава держави заявив у ефірі програми «Свобода слова» на телеканалі ICTV.

«Я не стверджую, що Володимир Зеленський є наркоманом. Не стверджую і не стверджував, бо я не маю для цього жодних підстав. Я наголошую на праві громадян України мати 100-відсоткові гарантії, що майбутній президент і майбутній Верховний головнокомандувач гарантовано не є залежним від наркотиків», – зазначив Порошенко.

Він додав, що інформація про те, що він нібито вживає алкоголь – «фейки російської пропаганди».

Раніше повідомлялося, що користувачі 8 квітня не можуть зайти на сторінку медичного центру Eurolab у Facebook.

Нагадаємо, кандидат в президенти Володимир Зеленський оприлюднив результати аналізів перед дебатами, які нібито здавав 5 квітня, проте на першій версії документа стояла дата 2 квітня.

У клініці Eurolab вибачилися перед Зеленським за «не ту дату» в довідці з результатами аналізів.

Нагадаємо Володимир Кличко запропонував кандидатам на посаду президента України Петру Порошенку та Володимиру Зеленському здати аналізи в WADA – Всесвітньому антидопінговому агентстві.

Напередодні Супрун прокоментувала аналізи Порошенка і Зеленського.