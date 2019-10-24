Поліграф навіть Януковича визнав би чесною і праведною людиною

Мустафа Найєм Народний депутат 8 скликання

Мустафа Найєм

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Поліграф - допоміжний, але точно не головний інструмент виявлення брехні

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Если бы Виктор Янукович проходил полиграф на предмет причастности к расстрелам на Майдане или воровству Межигорья, приборы бы показали нам человека с безукоризненной репутацией и чистой совестью.

Просто потому что он сам не считает себя ни причастным к воровству, ни виновным в убийствах. И можно хоть сутками его опрашивать - реакции Федоровича на эти вопросы будут в рамках нормы.



Полиграф - вспомогательный, но не достаточный и точно не главный инструмент выявления лжи. Если бы одного полиграфа было достаточно для определения виновности/невиновности, в мире бы уже избавились от необходимости содержать надзорные, следственные ни судебные органы.

Этих средств хватило бы на покупку полиграфов по одному на каждого подозреваемого. И именно поэтому во многих странах результаты полиграфа не являются достаточными доказательствами в суде.





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