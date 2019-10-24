Епоха «брехні» перетворилася на епоху детектора брехні

Вадим Денисенко Народний депутат 8 скликання

Вадим Денисенко

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Навіщо потрібен суддя, якщо є поліграф? Навіщо взагалі таке поняття, як довіра, чесність, уміння тримати слово, якщо є детектор брехні?

Коли в Києві побудують храм святого Полііграфа?

В найближчі дні всі депутати з команди Зе пройдуть псевдополіграф і виявиться, що всі депутати, які давали протилежні заяви виявляться чесними і правдивим.

Уміння довести ситуацію до абсурду стає коронною фішечкою команди Зе. Можна багато говорити, що всіми цими поліграфами слуги відволікають нашу увагу від економіки. Насправді - ніхто нікого не відволікає, слуги живуть в парадигмі війни всіх проти всіх, а в цій парадигмі поліграф рано чи пізно мав би з‘явитися. Хоча, завдяки цій появі, економіка і дурість міністрів відходить на другий план.

Що таке поліграф? З точки зору культурології - це новітня сакральна істота, яка в табелі о рангах має замінити богиню Правди. З точки зору реального життя - це повна десакралізація влади і правосуддя, яке й без того переживає повну кризу довіри.

Простіше кажучи, навіщо потрібен суддя, якщо є поліграф? Навіщо взагалі таке поняття, як довіра, чесність, уміння тримати слово, якщо є детектор брехні?

Чи зайде це шоу людям? Я впевнений, що дуже швидко це надоїсть. Особливо після того, як всі слуги позитивно пройдуть детектор. У нас майже стовідсотково будуть позитивні результати, при чому в людей з діаметрально протилежними позиціями.

Що далі? Далі буде срач між слугами. Срач за те, чий детектор менш брехливий. Але все це не матиме глобальних наслідків доти, доки в Зеленського буде можливість збирати 226 голосів. Поки умовна група Коломойського не збільшиться на 25-30 осіб, доти слуги можуть голосувати за допомогою позафракційних з умовної групи Веревського і осколків Волі народу.

Чи може офіс Президента зупинити весь цей корупційний балаган? Теоретично так, але в силу внутрішньої боротьби Андрію Богдану вигідно, щоб всі проблеми були повішені на Разумкова. Разумков, в свою чергу, поки старається залишитися в стороні, щоб не заплямувати репутацію. Тому вихід їз цієї ситуації має показати сам Зеленський, а він поки не знає як примирити всі ці групи.

Яким може бути це примирення? Найпростіший варіант відставка уряду, яка вже б відбулася, якби не переговори з МВФ. Але переговори майже завершені і тому, весь цей бардак, вже найближчим часом буде переведений в русло відставок урядовців. І тут найцікавішим буде те, наскільки серйозні позиції в наступному уряді отримає група Коломойського.

Але як би там не було, епоха «брехні» перетворилася на епоху детектора брехні. І тепер кожен може відчути себе поліграф поліграфичем. А Рада і уряд поступово перетворюються в святилища святого поліграфа.

Джерело: блог Вадима Денисенка

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