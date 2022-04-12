Кремль планував створити «народні республіки» у західних областях України – СБУ (відео)

фото: Карти та схеми України для всіх/Facebook

Для захоплення влади угруповання мало завербувати 500 бойовиків

Втілення плану мало збігтися в часі з російським повномасштабним вторгненням в Україну

Кремль планував створити «народні республіки» у західних областях України, почавши роботу ще влітку 2021 року. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Інформацію повідомив один із учасників угруповання, який пішов на співпрацю зі слідством.

На нього вийшов відставний співробітник ворожої розвідки, який виявився організатором «схеми». Він заявив про намір створити нове народовладдя в Україні, і якщо чинна влада «сама не піде у відставку», то група перейде до силового сценарію.

Для захоплення влади угруповання мало завербувати 500 бойовиків, бажано з колишніх військовослужбовців АТО, і забезпечити їх зброєю.

Втілення плану мало збігтися в часі з російським повномасштабним вторгненням в Україну.

СБУ викрила мережу, затримала організатора та ключових осіб на початку березня в Івано-Франківській і Хмельницькій областях.

Як повідомлялося, на Івано-Франківщині працівники Служби безпеки України затримали сепаратистів, які в західних і центральних областях країни мали завербувати понад пів тисячі зрадників. Раніше СБУ затримала зрадника, який «здав» ворогу під обстріл Луцький військовий аеродром. Ним виявився організатор луцького клубу авіалюбителів «ОВАЛ» Ілля Сметанін, який вже раніше потрапляв у поле зору спецслужб через подібну діяльність.