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    Події в Україні

    Кремль планував створити «народні республіки» у західних областях України – СБУ (відео)

    Для захоплення влади угруповання мало завербувати 500 бойовиків - Кремль планував створити «народні республіки» у західних областях України – СБУ (відео)
    Для захоплення влади угруповання мало завербувати 500 бойовиків
    фото: Карти та схеми України для всіх/Facebook

    Втілення плану мало збігтися в часі з російським повномасштабним вторгненням в Україну

    Кремль планував створити «народні республіки» у західних областях України, почавши роботу ще влітку 2021 року. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

    Інформацію повідомив один із учасників угруповання, який пішов на співпрацю зі слідством.

    На нього вийшов відставний співробітник ворожої розвідки, який виявився організатором «схеми». Він заявив про намір створити нове народовладдя в Україні, і якщо чинна влада «сама не піде у відставку», то група перейде до силового сценарію.

    Для захоплення влади угруповання мало завербувати 500 бойовиків, бажано з колишніх військовослужбовців АТО, і забезпечити їх зброєю.

    Втілення плану мало збігтися в часі з російським повномасштабним вторгненням в Україну.

    СБУ викрила мережу, затримала організатора та ключових осіб на початку березня в Івано-Франківській і Хмельницькій областях.

    Як повідомлялося, на Івано-Франківщині працівники Служби безпеки України затримали сепаратистів, які в західних і центральних областях країни мали завербувати понад пів тисячі зрадників. Раніше СБУ затримала зрадника, який «здав» ворогу під обстріл Луцький військовий аеродром. Ним виявився організатор луцького клубу авіалюбителів «ОВАЛ» Ілля Сметанін, який вже раніше потрапляв у поле зору спецслужб через подібну діяльність.

    Теги: росія Хмельниччина окупанти війна Івано-Франківщина Україна окупація #stoprussia
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    Кремль планував створити «народні республіки» у західних областях України – СБУ (відео)