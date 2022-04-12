Влада Київщини повідомила, коли громадянам можна повертатися додому

В регіоні активно проводяться роботи з відновлення електро- й газопостачання для населення

У звільненій від окупантів Київській області тривають роботи з ліквідації наслідків перебування у ній ворога, тож влада регіону поки не рекомендує жителям повертатися додому. Про це повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Олександр Павлюк.

«Ми не рекомендуємо наразі повертатися людям у деокуповані райони, тому що, насамперед, це мінна небезпека, яку залишили окупанти. Це і боєприпаси, мінні поля, мінні пастки, що не розірвалися. Ми працюємо над цим постійно», - сказав Павлюк в ефірі національного телемарафону у вівторок.

За його словами, розмінування територій відбувається насамперед уздовж доріг, а також у населених пунктах і будинках, де мешкають люди.

Голова ОВА також повідомив, що в регіоні активно проводяться роботи з відновлення електро- й газопостачання для населення.

«До 31 травня вся область буде з електрикою. Також оцінюємо ситуацію з газопостачанням: на жаль, у нас поки що 85 населених пунктів без газу, проте роботи в цьому напрямку тривають. Лише за вчорашній день дев'ять населених пунктів було підключено до газопостачання», – наголосив Павлюк.

Він зазначив, що в області працюють комунальники та всі необхідні фахівці, а також велика кількість добровольців і волонтерів, які допомагають розбирати завали, відновлювати дороги й мости.

«Ми звертаємося до людей, щоб поки що утрималися від повернення до небезпечних районів... Кінець травня - це більш-менш реальна дата, щоб людям було безпечно повертатися до деокупованих районів», – підсумував голова ОВА.

Нагадаємо, під Києвом будівельники відновлюють рух на Житомирській трасі. Також Бородянка починає оживати після жахіть окупації.