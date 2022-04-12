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    Влада Київщини повідомила, коли громадянам можна повертатися додому

    Київщина постраждала від рук окупанта - Влада Київщини повідомила, коли громадянам можна повертатися додому
    Київщина постраждала від рук окупанта
    фото: glavcom.ua

    В регіоні активно проводяться роботи з відновлення електро- й газопостачання для населення

    У звільненій від окупантів Київській області тривають роботи з ліквідації наслідків перебування у ній ворога, тож влада регіону поки не рекомендує жителям повертатися додому. Про це повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Олександр Павлюк.

    «Ми не рекомендуємо наразі повертатися людям у деокуповані райони, тому що, насамперед, це мінна небезпека, яку залишили окупанти. Це і боєприпаси, мінні поля, мінні пастки, що не розірвалися. Ми працюємо над цим постійно», - сказав Павлюк в ефірі національного телемарафону у вівторок.

    За його словами, розмінування територій відбувається насамперед уздовж доріг, а також у населених пунктах і будинках, де мешкають люди.

    Голова ОВА також повідомив, що в регіоні активно проводяться роботи з відновлення електро- й газопостачання для населення.

    «До 31 травня вся область буде з електрикою. Також оцінюємо ситуацію з газопостачанням: на жаль, у нас поки що 85 населених пунктів без газу, проте роботи в цьому напрямку тривають. Лише за вчорашній день дев'ять населених пунктів було підключено до газопостачання», – наголосив Павлюк.

    Він зазначив, що в області працюють комунальники та всі необхідні фахівці, а також велика кількість добровольців і волонтерів, які допомагають розбирати завали, відновлювати дороги й мости.

    «Ми звертаємося до людей, щоб поки що утрималися від повернення до небезпечних районів... Кінець травня - це більш-менш реальна дата, щоб людям було безпечно повертатися до деокупованих районів», – підсумував голова ОВА.

    Нагадаємо, під Києвом будівельники відновлюють рух на Житомирській трасі. Також Бородянка починає оживати після жахіть окупації.

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    Теги: росія окупанти війна Київщина Україна окупація #stoprussia
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    Влада Київщини повідомила, коли громадянам можна повертатися додому