Україна і Польща підписали меморандум про співпрацю Нацбанків під час війни

Центробанк Польщі відкрив своп-лінію на $ 1 млрд для збільшення міжнародних резервів і підтримки макрофінансової стійкості України

Меморандум сприятиме встановленню більш тісних зв'язків між центробанками

Національний банк України і Національний банк Польщі підписали Меморандум про домовленості для посилення співробітництва в умовах війни. Він сприятиме обміну інформацією та взаємній підтримці двох центробанків, йдеться в повідомленні українського регулятора.

Меморандум є основою для розширення співпраці Польщі та України у фінансовій і банківській сферах. Він сприятиме встановленню більш тісних зв'язків між центробанками.

«Я щиро вдячний вам і вашій команді за той величезний внесок у фінансову оборону нашої країни, який ви робите з самого початку вторгнення агресора в Україну», – заявив глава НБУ Кирило Шевченко.

Також він нагадав, що Центробанк Польщі відкрив своп-лінію на $ 1 млрд для збільшення міжнародних резервів і підтримки макрофінансової стійкості України.

«Разом з Кирилом Шевченком ми підписали Меморандум про домовленості на підтвердження наших хороших відносин і міцних зв'язків між нашими банками», –заявив глава Національного банку Польщі Адам Глапінський.

Нагадаємо, Польща відмовиться від закупівель газу та вугілля з Росії найближчими місяцями. Також Польща згортає співробітництво з Угорщиною через Путіна.

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