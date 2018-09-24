Замах на активіста Михайлика: Одеса кричить - Одесу не чують

В Одесі пострілом був поранений активіст Олег Михайлик

Президент, очільники МВС та СБУ... Всі мовчать...

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Прошло двое суток с момента очередного нападения на активиста в Одессе. За эти сутки мы не услышали по поводу катастрофической ситуации в Одессе никакой (!) реакции ни от одного (!) высокопоставленного чиновника.

Молчит президент, который со всех экранов уверяет, что реванша не будет. Молчит глава СБУ, который лично мне рассказывал о сепаратистских настроениях в Одесской области. Молчит министр внутренних дел, который в 2014 году освобождал Харьков и точно понимает, к чему это может привести. Молчит Генеральный прокурор, который ранее сам же четко давал понять, как относится к ситуации Одессе. Молчит даже уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, чти прямым обязательством является реакция и соответствующие действия в подобных случаях. (Очень не хочется верить, что мы сейчас являемся свидетелями того, чего опасались - политической ангажированности госпожи Денисовой)

И это не не предвыборный текст и не пост ради пиара. Мы такое уже проходили. Точно также киевская власть прятала голову, когда в Крыму появились «вежливые люди», захватывали горотдел в Краматорске и здание облсовета в Донецке. Тогда это тоже казалось мелочью, глупостью и недостойной внимания досадной ошибкой.

Послушайте, речь идет об административном центре самой крупной в стране области, которую мы едва не потеряли в 2014 году. И там на самом деле все не очень хорошо! В городе, мер которого - Геннадий Труханов - до сих пор подозревается в российском гражданстве, режут, избивают и стреляют проукраинских активистов, журналистов и правозащитников, которые отстояли город в 2014-2016 годах.

СЕЙЧАС ОЧЕНЬ ВАЖНО хотя бы (!) высказать четкую и понятную позицию по этим фактам в целом; не про ход расследования - об этом скажут и так, на местром уровне, а дать политическую оценку тому, что творится в городе и в области.

И НЕ МЕНЕЕ ВАЖНО создать единый координационный центр по контролю за расследованием подобных правонарушений в отношении журналистов, активистов и правозащитников не только в Одессе, но и по всей стране. И для начала, в силу очевидного конфликта интересов местных активистов с местными правоохранительными органами, хотя бы передать расследования всех подобных дел с областного на центральный уровень.

Мы как депутаты обратимся к министру внутренних дел, главе СБУ и Генпрокурору с просьбой о неотложном приеме, на котором изложим все известным нам факты и отдельно будем пытаться организовать выездные заседания профильных комитетов в городе.

P.S. Требования представителей гражданского общества Одессы

Джерело: блог Мустафи Найєма

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