Напади на активістів в Одесі: громадськість висунула свої вимоги владі



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Одеський активіст Олег Михайлик

«Ситуація, що склалась в Одесі, може призвести до вкрай негативних наслідків для громадської та національної безпеки», йдеться у заяві

Члени громадських організацій, правозахисники та співробітники ЗМІ Одеси звернулися до президента України, голів МВС, ГПУ та СБУ із закликом розслідувати всі факти нападу на журналістів та активістів у місті.

Про це йдеться у відкритій спільній заяві представників громадянського суспільства Одеси, опублікованій ввечері 23 вересня.

«Ситуація, що склалась в Одесі, може призвести до вкрай негативних наслідків для громадської та національної безпеки і потребує негайного втручання органів центральної влади. Ми закликаємо згаданих представників влади вжити комплекс невідкладних заходів для недопущення дестабілізації ситуації в Одеській області та захисту прав і свобод громадян», - йдеться у заяві.

Зокрема, від Петра Порошенка активісти вимагають «негайного обговорення ситуації, що склалась у місті Одеса на позачерговому засіданні Ради національної безпеки України та створення єдиного штабу щодо контролю за розслідуванням усіх фактів нападу на журналістів та активістів».

Від голови МВС Арсена Авакова та голови Нацполіції Сергія Князєва вимагають звільнити від виконання обов'язків начальника ГУ Національної поліції в Одеській області Дмитра Головіна та його заступників. А від очільника СБУ Василя Грицака -представники громадскості вимагають звільнити керівника СБУ в Одеській області Олександра Довженка та провести системне розслідування всіх проявів сепаратизму у місті та області.

Від генпрокурора Юрія Луценка вимагають звільнення керівника прокуратури Одеської області Олега Жученка, його заступників та взяття під особистий контроль розслідування усіх фактів нападів на журналістів та активістів.

Від уповноваженого ВР з прав людини - доповіді щодо стану справ у Одеській області з приводу дотримання прав журналістів, громадських активістів та розслідування відповідних кримінальних проваджень.

Окрім того Верховна Рада має створити спеціальну слідчу комісію щодо ситуації, яка склалась у місті Одеса по захисту прав представників громадянського суспільства та розслідування відповідних кримінальних проваджень правоохоронними органами.

Підписантами заяви виступили партії «Національний Корпус», Народний Рух України, «Сила Людей», «Громадянська позиція», «ДемАльянс», «Самопоміч», «Рух нових сил», низка громадських організацій та кілька засобів масової інформації.

Зазначимо, що поліція готує клопотання про призначення балістичної експертизи через напад в Одесі на громадського діяча Олега Михайлика.

Нагадаємо, що в Одесі у дворі будинку обстріляли Олега Михайлика - громадського активіста, лідера одеського осередку партії «Сила Людей».

На ранок Михайлик прийшов у лікарні до свідомості. Його готують до операції.

Соратники Михайлика припустили, хто стоїть за збройним нападом на активіста.

22 вересня Михайлик брав участь в акції проти незаконної забудови на Ланжероні біля дельфінарію, яку веде депутат міськради Андрій Кисловський.

На напад активіста Михайлика відреагував голова Одеської області.

У неділю напад на активіста викликав протести в Одесі.